A white smart bulb, a white wireless dimmer switch, and packaging box with product details and energy rating label are visible.

Light recipe kit E27

Comincia con il Light Recipe Kit Philips Hue. Con la lampadina E27 e l'interruttore dimmer inclusi, puoi scorrere tra quattro ricette luminose predefinite e sfruttare l'attenuazione senza fili. Connetti tutto al bridge Hue per sbloccare tutte le funzionalità intelligenti.

Articolo non più disponibile

  • White Ambiance
  • Hue Bridge Pro abilitato
  • 1 lampadina E27
  • Luce bianca da calda a fredda
  • Facile accesso a ricette luminose
  • Dimmer switch incluso
Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    62x110

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Interruttore

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

