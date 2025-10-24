Light recipe kit E27
Comincia con il Light Recipe Kit Philips Hue. Con la lampadina E27 e l'interruttore dimmer inclusi, puoi scorrere tra quattro ricette luminose predefinite e sfruttare l'attenuazione senza fili. Connetti tutto al bridge Hue per sbloccare tutte le funzionalità intelligenti.
Il prezzo attuale è € 49,95
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Hue Bridge Pro abilitato
- 1 lampadina E27
- Luce bianca da calda a fredda
- Facile accesso a ricette luminose
- Dimmer switch incluso
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
62x110