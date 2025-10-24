Sospensione Devote
Collega la lampada a sospensione Philips Hue White Ambiance Devote al tuo sistema Philips Hue e potrai usufruire di una luce bianca naturale che ti aiuterà a svegliarti, ricaricarti di energia, concentrarti, leggere e rilassarti. Progettata per fare luce dove più necessario.
Il prezzo attuale è € 99,99
- White Ambiance
- Dimmer switch incluso
- E27
- Bianco
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo