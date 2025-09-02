Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Ambiance Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (800)

Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (800)

Dai la giusta luce alle tue attività quotidiane con lo starter kit Philips Hue. Il kit include 3 lampadine E27 connesse, il Bridge Hue e il dimmer. Configuralo su una luce fredda per prendere energia o su tonalità calde per rilassarti al termine della giornata.

Prodotti in primo piano

  • White Ambiance
  • Fino a 800 lumen*
  • 3 lampadine E27
  • Luce bianca da calda a fredda
  • Hue Bridge incluso
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Crea l'atmosfera giusta con luci connesse bianche calde o fredde

Crea l'atmosfera giusta con luci connesse bianche calde o fredde

Usa più di 50.000 sfumature di luce bianca da calda a fredda per creare l'atmosfera giusta per il lavoro, il gioco o il relax, a qualsiasi ora del giorno. Inizia la giornata con il piede giusto con una luce bianca, fredda e stimolante, oppure rilassati la sera con tonalità dorate.

Goditi la giusta illuminazione connessa per le attività quotidiane

Goditi la giusta illuminazione connessa per le attività quotidiane

Semplificati la giornata con quattro programmi di scene di luce preparati per le tue attività quotidiane. Due scene dalle tonalità fredde, Energia e Concentrazione, ti aiutano ad affrontare la mattinata e mantenere la concentrazione, mentre le scene più calde, Lettura e Relax, aiutano a goderti un buon libro e una mente riposata.

Controllo intelligente delle luci da fuori casa

Controllo intelligente delle luci da fuori casa

L'app Hue ti garantisce il controllo completo di tutte le tue luci, anche se non sei a casa. Puoi spegnere e accendere le luci da remoto semplicemente utilizzando l'app per fare in modo che la tua casa sia sempre illuminata come desideri.

Controllo wireless con telecomando dimmer incluso

Controllo wireless con telecomando dimmer incluso

Con il dimmer a batterie puoi controllare simultaneamente fino a 10 luci connesse. L'interruttore, che può essere rimosso dal montaggio a parete e utilizzato come telecomando, ti consente di ridurre e aumentare la luminosità delle luci o di scegliere tra 4 diverse modalità di illuminazione programmate.

Controlla le luci con la voce

Controlla le luci con la voce

Quando le luci sono connesse a Bridge Hue, puoi associarle ad Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant e controllarle utilizzando la tua voce. Semplici comandi vocali ti consentono di accendere e spegnere le luci, diminuire o aumentare la luminosità e persino impostare scenari luminosi.

Hub di automazione della casa connessa: Bridge Hue

Hub di automazione della casa connessa: Bridge Hue

Il Bridge Hue è un componente essenziale di un sistema di illuminazione connessa personale Philips Hue. Funziona da cervello operativo, comunicando sia con le lampadine connesse che con l'app Hue per assicurarti che tutto funzioni correttamente. Inoltre, il bridge attiva funzioni di automazione della casa connessa come la pianificazione delle routine e dei timer.

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    62x110

Aspetto e finitura

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Service

Specifiche tecniche

Bridge

Lampadina

Interruttore

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

