Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Ambiance Starter kit E27

Starter kit E27

Goditi scenari rilassanti ed energizzanti o crea le tue attività pronte all'uso con lo starter kit Hue White Ambiance. Include Bridge Hue, 2 lampadine in grado di offrire l'intero spettro di luce bianca e un interrutore.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White Ambiance
  • Bluetooth attivato
  • Hue Bridge Pro abilitato
  • Luce bianca da calda a fredda
  • Hue Bridge incluso
  • Controllo vocale o mediante app*
  • Dimmer switch incluso
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    60x110

Aspetto e finitura

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Bridge

Lampadina

Interruttore

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay