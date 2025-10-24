Starter kit E27
Goditi scenari rilassanti ed energizzanti o crea le tue attività pronte all'uso con lo starter kit Hue White Ambiance. Include Bridge Hue, 2 lampadine in grado di offrire l'intero spettro di luce bianca e un interrutore.
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca da calda a fredda
- Hue Bridge incluso
- Controllo vocale o mediante app*
- Dimmer switch incluso
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
60x110