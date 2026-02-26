A oliva B39 – Lampadina smart LED E14
Il prezzo attuale è € 159,99
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- Reso fino a 30 giorni
Informazioni su A oliva B39 – Lampadina smart LED E14
Lo stile tradizionale sposa moderne funzionalità di illuminazione smart con la lampadina oliva a colori e bianca tunable Philips Hue. Scopri la luce bianca da calda a fredda e milioni di colori espressivi per creare l'ambiente perfetto e completare l'arredamento della tua casa. L'oscuramento ultra-basso consente di oscurare la lampadina fino allo 0,2% della sua totale luminosità, mantenendo prestazioni cromatiche costanti a diversi livelli di regolazione. L'ultima generazione di questa lampadina con design elegante a doppio strato introduce nuove e migliorate funzionalità, tra cui la luce diurna a spettro completo che offre la sensazione di luce diurna naturale nella tua casa. Rilassati con calde tonalità di tramonto estivo o ricaricati con bianchi toni vividi di cielo invernale. Chromasync garantisce che i 16 milioni di colori della lampadina si adattino precisamente su più lampadine senza variazioni di colore. Ora la nuova lampadina offre un'efficienza energetica del 40% in più, mentre la compatibilità con Matter offre una connettività perfetta con altri dispositivi per casa connessa. Sblocca ancora più funzionalità con un Hue Bridge.
- Fino a 500 lumen
- Luce diurna a spettro completo (1.000-20.000 K)
- Intensità regolabile fino allo 0.2% di luminosità
- Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync™
- App e controllo vocale
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103149848
Caratteristiche della lampadina
- Forma della lampada
- Candela non direzionale
- Attacco
- E14
- Dimmerabile
- Sì
Aspetto e finitura
- Colore
- Bianca
- Materiale
- PC
Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento
- 50.000
- Durata nominale
- 25.000
Informazioni ambientali
- Umidità operativa
- 5%<H<95% (non condensante)
- Temperatura operativa
- Da -20 °C a 45 °C
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Scegli il tuo colore
- Sì
- Cambiacolore (LED)
- Sì
- LED integrato
- Sì
- Completo di lampade LED
- Sì
Caratteristiche luce
- Apertura fascio luminoso
- 195
- Indice di resa cromatica (CRI)
- 80
- Temperatura del colore
- 1000-20000 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
- 135
Varie
- Appositamente progettata per
- Ambience, Camera da letto, Sala da pranzo, Funzionale, Corridoio, Studio, Studio, Camera dei bambini, Cucina, Soggiorno
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103149848
- Peso netto
- 0,13 kg
- Peso lordo
- 0,17 kg
- Altezza
- 175 mm
- Lunghezza
- 55 mm
- Larghezza
- 146 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004295306
Informazioni sulla confezione
- EAN
- 8721103149848
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,2 W
- Consumo energetico
- 3,7 W
- Consumo energetico kWh/1000 h
- 4
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 39 mm
- Lunghezza complessiva
- 117 mm
- Larghezza complessiva
- 39 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 500
- Compatibile con i dispositivi dimmerabili Philips Hue
- Yes
- Diametro
- 39 mm
- Tecnologia lampadina
- LED
- Colore della luce
- Luce bianca e colorata (RGBW)
- Classe energetica della sorgente luminosa
- D
- Attacco
- E14
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- ND
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Damp location, Dry location
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- Sì
Lampadina
- Impostazione controllo riferimento*
- 4000 K: tramite la scena "Fredda brillante" dell'app Hue
- Diametro
- 39 mm
- Dimensioni
- Bulb
- Altezza
- 117 mm
- Tensione in ingresso
- 220V-240V
- Emissione luminosa
- Luce bianca e colorata
- Fattore di potenza
- 0.5
- Software aggiornabile
- Sì
- Wattaggio lampada equivalente
- 40 W
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Assistenti vocali
- Amazon Alexa, Assistente Google, Microsoft Cortana (tramite Hue Bridge)
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 48 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge o hub di terze parti (Thread Border Router)
Altro
- Manuale utente
- Nessun manuale disponibile
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio