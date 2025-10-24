Saldi
Candela - lampadina connessa E14
Aggiungi un tocco di colore a qualunque stanza con questa lampadina intelligente a luce bianca da calda a fredda e 16 milioni di colori. Utilizza il Bluetooth per controllare la luce all'istante all'interno di una stanza o connettiti al Hue Bridge per sbloccare l'intera gamma di funzionalità.
Il prezzo attuale è € 41,97, il prezzo originale è € 59,95
Prodotti in primo piano
- White and color ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca e colorata
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
39x117