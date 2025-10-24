Confezione doppia E14
Unisci l'aspetto classico delle lampadine a candela a LED intelligenti. Con milioni di sfumature di luce bianca e colorata, la dimmerazione immediata e l'attacco E14 standard, queste lampadine intelligenti ti consentiranno di creare l'atmosfera giusta ovunque.
Il prezzo attuale è € 99,90
- White and color ambiance
- Hue Bridge necessario
- 2 lampadine E14
- Luce bianca e colorata
- Dimmerabile
- Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
39x117