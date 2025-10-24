E27 (confezione da 2)
Adatte alla maggior parte degli apparecchi, queste due lampadine LED intelligenti E27 forniscono un'illuminazione intelligente in qualunque punto della tua casa. Con milioni di sfumature di luce bianca e colorata, ti consentono di creare immediatamente l'atmosfera giusta.
Il prezzo attuale è € 99,90
- White and color ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca e colorata
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
60x110