Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Lampadina singola E14

Lampadina singola E14

È la classica lampadina a candela unita a un LED intelligente. Con milioni di tonalità di luce bianca e colorata, dimmerazione immediata e un attacco E14 standard, questa lampadina a candela intelligente ti consente di creare l'atmosfera giusta in qualunque luogo.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White and color ambiance
  • Hue Bridge necessario
  • Lampadina E14
  • Luce bianca e colorata
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    39x117

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay