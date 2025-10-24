Lampadina singola E14
È la classica lampadina a candela unita a un LED intelligente. Con milioni di tonalità di luce bianca e colorata, dimmerazione immediata e un attacco E14 standard, questa lampadina a candela intelligente ti consente di creare l'atmosfera giusta in qualunque luogo.
Il prezzo attuale è € 59,95
- White and color ambiance
- Hue Bridge necessario
- Lampadina E14
- Luce bianca e colorata
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
39x117