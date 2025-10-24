Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Lampadina singola GU10

Lampadina singola GU10

Dai un tocco di colore alla tua casa con questo faretto intelligente GU10. Con milioni di colori tra cui scegliere, questa luce conferirà una nuova personalità alla tua casa. Connettiti a Hue Bridge per sbloccare tutte le funzionalità e il controllo di illuminazione intelligente.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White and color ambiance
  • Hue Bridge necessario
  • 1 lampadina GU10
  • Luce bianca e colorata
  • Dimmerabile
  • Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    50x71

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Dimensioni e peso della confezione

Consumo energetico

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay