Lampadina singola GU10
Dai un tocco di colore alla tua casa con questo faretto intelligente GU10. Con milioni di colori tra cui scegliere, questa luce conferirà una nuova personalità alla tua casa. Connettiti a Hue Bridge per sbloccare tutte le funzionalità e il controllo di illuminazione intelligente.
Il prezzo attuale è € 29,90
- White and color ambiance
- Hue Bridge necessario
- 1 lampadina GU10
- Luce bianca e colorata
- Dimmerabile
- Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
50x71