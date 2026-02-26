Luce da incasso sottile da 170 mm
Il prezzo attuale è € 109,99
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- Reso fino a 30 giorni
Informazioni su Luce da incasso sottile da 170 mm
Grazie al suo profilo sottile, la luce da incasso sottile Philips Hue ti consente di aggiungere un'illuminazione da incasso a qualsiasi stanza della tua casa, ad esempio nei controsoffitti. L'angolo del fascio largo e l'elevata emissione in lumen ti consentono di illuminare spazi ancora più ampi.
- Luce bianca tunabel e luce colorata
- Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync™
- 1500 lumen
- Impermeabile e a prova di umidità (IP44)
- Hue Bridge e connettività Bluetooth
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103109354
Caratteristiche della lampadina
- Dimmerabile
- Sì
Aspetto e finitura
- Colore
- Bianca
- Materiale
- Alluminio pressofuso, PC
Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento
- 50.000
- Durata nominale
- 25.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Luce spot regolabile
- Non regolabile
- Batterie incluse
- No
- Scegli il tuo colore
- Sì
- Intensità regolabile con app Hue e interruttore
- Sì
- LED integrato
- Sì
Caratteristiche luce
- Apertura fascio luminoso
- 105
- Indice di resa cromatica (CRI)
- ≥80
- Temperatura del colore
- 1000-20000 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso
- 1
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
- 120
Varie
- Appositamente progettata per
- Bagno, Camera da letto, Corridoio, Cucina, Soggiorno, Studio, Studio
- Style
- Funzionale
- Tipo
- Luci da incasso
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103109354
- Peso netto
- 0,34 kg
- Peso lordo
- 0,48 kg
- Altezza
- 178 mm
- Lunghezza
- 92 mm
- Larghezza
- 217 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004291201
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,5
- Consumo energetico
- 14
- Consumo energetico kWh/1000 h
- 12
Dimensioni e peso del prodotto
- Distanza incasso
- 45 mm
- Altezza complessiva
- 35 mm
- Lunghezza complessiva
- 170 mm
- Larghezza complessiva
- 170 mm
- Ritaglio Ceiling incassato
- 15.5 cm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 1.500
- Tecnologia lampadina
- LED
- Colore della luce
- Luce bianca e colorata (RGBW)
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Classe energetica della sorgente luminosa
- E
- Completo di lampada wattaggio
- 12
- Codice IP
- IP44 (IP20 PSU)
- Classe di protezione
- Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Emissione in lumen a 2.700 K
- 980
- Numero di sorgenti luminose
- 1
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Wet location
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- Sì
- Opzioni di montaggio
- A incasso
Lampadina
- Dimensioni
- Slim downlight
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 10.0 e versioni successive, iOS 16 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 48 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge o hub di terze parti (Thread Border Router)
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio