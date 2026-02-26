Luce da incasso sottile da 170 mm

Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Luce da incasso sottile da 170 mm
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Informazioni su Luce da incasso sottile da 170 mm

Grazie al suo profilo sottile, la luce da incasso sottile Philips Hue ti consente di aggiungere un'illuminazione da incasso a qualsiasi stanza della tua casa, ad esempio nei controsoffitti. L'angolo del fascio largo e l'elevata emissione in lumen ti consentono di illuminare spazi ancora più ampi.

  • Luce bianca tunabel e luce colorata
  • Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync™
  • 1500 lumen
  • Impermeabile e a prova di umidità (IP44)
  • Hue Bridge e connettività Bluetooth
  • Paypal
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