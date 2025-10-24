Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Pacco lightstrip 2 M+1 M

Pacco lightstrip 2 M+1 M

Aggiungi una LightStrip Plus al sistema Philips Hue e crea un'incredibile esperienza di illuminazione per barre, pensili e per la retro illuminazione di dispositivi di intrattenimento. Lightstrip Plus offre la flessibilità di modellarla a piacimento; è possibile piegarla, tagliarla ed estenderla in base alle esigenze.

  • White and color ambiance
  • Hue Bridge necessario
  • Lightstrip 2M + 1M
  • Unità di alimentazione x 1
  • Connettore angolare incluso x 1
  • Luce bianca e colorata
