Il palo da terra Lucca, con il suo design moderno e le fasce nere, offre un'ampia distribuzione di luce bianca e a colori tunabel per illuminare ingressi, vialetti e il perimetro del giardino. Crea una luce soffusa in diffusione con l'illuminazione funzionale, per orientarti nei tuoi spazi esterni. Oppure imposta il palo da terra su un colore qualsiasi per aggiungere un effetto decorativo agli ingressi e al cortile sul retro. Controlla Lucca facilmente con l'app Hue e gli assistenti smart utilizzando Hue Bridge o Bridge Pro. La connettività di rete Zigbee con un Bridge impedisce l'accesso non autorizzato al tuo ecosistema smart light. La compatibilità con Matter consente un'integrazione più semplice e fluida con i dispositivi di altri produttori.

Luce bianca tunabel e luce colorata

Include lampada 1100 lumen A60

App e controllo vocale

Compatibile con Zigbee e Matter

Ideale per vialetti e giardini