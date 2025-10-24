Assistenza
A collection of white smart bulbs, a wireless switch, a hub device, and packaging labeled White and color ambiance Starter kit E27.

Starter kit E27

Dai colore a ogni stanza con lo starter kit Philips Hue White and Color Ambiance. Il kit include 3 lampadine E27 connesse con luce colorata, il Bridge Hue e il dimmer. Prendi il controllo delle luci e scopri infinite funzionalità intelligenti.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White and color ambiance
  • 3 lampadine E27
  • Luce bianca e colorata
  • Dimmer switch incluso
  • Hue Bridge incluso
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    62x110

Aspetto e finitura

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Service

Specifiche tecniche

Bridge

Lampadina

Interruttore

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay