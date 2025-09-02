Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Starter kit GU10

Starter kit GU10

Dai un tocco di colore a ogni stanza con lo starter kit Philips Hue White and Color Ambiance. Il kit include 3 lampadine connesse GU10 con luce colorata, il Bridge Hue e l'interruttore dimmer. Prendi il controllo delle luci e scopri infinite funzionalità intelligenti.

  • White and Color Ambiance
  • 3 lampadine GU10
  • Luce bianca e colorata
  • Dimmer switch incluso
  • Hue Bridge incluso
Gioca con luci connesse colorate

Gioca con luci connesse colorate

Non ci sono limiti con Philips Hue: con oltre 16 milioni di colori, puoi trasformare la tua casa in una perfetta sala da ballo, ravvivare un racconto della buonanotte e molto altro ancora. Utilizza scenari luminosi programmati per portare l'estate a casa tua in qualsiasi momento tu lo desideri o usa le tue foto per rivivere momenti speciali.

Crea l'atmosfera giusta con luci connesse bianche calde o fredde

Crea l'atmosfera giusta con luci connesse bianche calde o fredde

Usa più di 50.000 sfumature di luce bianca da calda a fredda per creare l'atmosfera giusta per il lavoro, il gioco o il relax, a qualsiasi ora del giorno. Inizia la giornata con il piede giusto con una luce bianca, fredda e stimolante, oppure rilassati la sera con tonalità dorate.

Sincronizza filmati, programmi TV, musica e giochi con luci intelligenti 

Sincronizza filmati, programmi TV, musica e giochi con luci intelligenti 

Porta lo spettacolo a nuovi livelli sincronizzando l'azione sullo schermo o il ritmo della musica con le luci intelligenti.* Scegli il modo in cui desideri sincronizzare le luci con filmati, musica (inclusa l'integrazione con Spotify), programmi TV o giochi e osserva come reagiscono le luci a colori nella tua area Spettacolo. *Hue Bridge necessario 

Controllo intelligente delle luci da fuori casa

Controllo intelligente delle luci da fuori casa

L'app Hue ti garantisce il controllo completo di tutte le tue luci, anche se non sei a casa. Puoi spegnere e accendere le luci da remoto semplicemente utilizzando l'app per fare in modo che la tua casa sia sempre illuminata come desideri.

Controllo wireless con telecomando dimmer incluso

Controllo wireless con telecomando dimmer incluso

Con il dimmer a batterie puoi controllare simultaneamente fino a 10 luci connesse. L'interruttore, che può essere rimosso dal montaggio a parete e utilizzato come telecomando, ti consente di ridurre e aumentare la luminosità delle luci o di scegliere tra 4 diverse modalità di illuminazione programmate.

Controlla le luci con la voce

Controlla le luci con la voce

Quando le luci sono connesse a Bridge Hue, puoi associarle ad Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant e controllarle utilizzando la tua voce. Semplici comandi vocali ti consentono di accendere e spegnere le luci, diminuire o aumentare la luminosità e persino impostare scenari luminosi.

Hub di automazione della casa connessa: Bridge Hue

Hub di automazione della casa connessa: Bridge Hue

Il Bridge Hue è un componente essenziale di un sistema di illuminazione connessa personale Philips Hue. Funziona da cervello operativo, comunicando sia con le lampadine connesse che con l'app Hue per assicurarti che tutto funzioni correttamente. Inoltre, il bridge attiva funzioni di automazione della casa connessa come la pianificazione delle routine e dei timer.

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

