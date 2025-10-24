B22 (confezione da 1)
Con una luminosità equivalente a una lampadina da 75 W e un oscuramento istantaneo, questa lampadina LED intelligente B22 offre la perfetta quantità di luce bianca tenue in ogni punto della tua casa.
Prodotti in primo piano
- White
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Bianco tenue
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
61x110