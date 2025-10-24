Confezione doppia GU10
Estendi il tuo sistema di illuminazione connessa e ottieni una luce bianca, calda e confortevole con queste 2 lampadine GU10 bianche Philips Hue a intensità regolabile. Collegati al Bridge Hue per sbloccare tutte le funzionalità e il controllo illuminazione intelligente.
Il prezzo attuale è € 29,90
- White
- Hue Bridge necessario
- 2 x GU10
- Luce bianca calda
- Dimmerabile
- Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
50x57