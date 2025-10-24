Lampadina singola GU10
Aggiungi una lampada bianca Philips Hue al tuo sistema per abbellire la tua casa con tonalità di luce bianca che puoi regolare e controllare da remoto. Automatizza le luci per dare l'impressione di essere a casa anche quando non ci sei oppure imposta i tuoi timer.
Il prezzo attuale è € 19,90
Prodotti in primo piano
- White
- Hue Bridge necessario
- 1 lampadina GU10
- Luce bianca calda (2700 K)
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
50x57