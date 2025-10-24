Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Sferetta - lampadina connessa E14

Sferetta - lampadina connessa E14

Connetti le tue lampade e i tuoi apparecchi più piccoli, come lampade da parete, da tavola o scrivania, con la sferetta Philips Hue White Luster P45 E14. Questa piccola lampadina ti consente di avere una luce bianca calda dimmerabile e il controllo Bluetooth in una stanza. Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare l'intera gamma di funzionalità.

Articolo non più disponibile

Scarica la scheda informativa del prodotto

Prodotti in primo piano

  • White
  • Bluetooth attivato
  • Hue Bridge Pro abilitato
  • Luce bianca tenue
  • Controllo immediato tramite Bluetooth
  • Controllo vocale o mediante app*
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    45x77

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay