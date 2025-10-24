Inizia il tuo percorso di illuminazione smart nel modo più semplice con un starter kit che comprende la striscia LED Flux Philips Hue e l'hub per casa connessa Hue Bridge Pro. Decora e illumina la tua casa con le tonalità più pure di luce bianca e la miscela precisa dei colori con tecnologia Chromasync™. Taglia, riutilizza o estendi la striscia per adattarla a qualsiasi spazio. Bridge Pro, il nostro hub per casa più avanzato, offre prestazioni più rapide, maggiore capacità e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, gestite da un chip ultraveloce. Gestisci la tua configurazione utilizzando la pluripremiata app Hue o i comandi vocali tramite il tuo assistente vocale.