Perifo kit base per parete a L (2 faretti spot)

Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Perifo kit base per parete a L (2 faretti spot)
Disponibile
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su Perifo kit base per parete a L (2 faretti spot)

Questo kit di illuminazione a binario per parete, di colore nero, include due faretti spot cilindrici, tre binari da 1 metro, un l'alimentatore con spina per una presa a muro e connettori per creare una forma a L orientata a destra.

  • 2 lampade spot, 490 lm @2700K ciascuno
  • Assorbe 10,6 watt dall'alimentatore
  • 203.2 cm x 103.2 cm
  • Progettato per le pareti
  • Include tutto ciò di cui hai bisogno

Prodotti di tendenza

Fino al -30% su 2 o più prodotti
Pannello rettangolare Surimu

Plafoniera

Pannello rettangolare Surimu

Distribuzione omogenea della luce
120 x 30 cm
Fino a 4150 lumen
Alluminio bianco opaco

€ 299,99

Fino al -30% su 2 o più prodotti
Runner Base Bianca per 3 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 3 Faretti Connessi GU10 White

Runner Base Bianca per 3 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 3 Faretti Connessi GU10 White

Dimmerazione immediata
Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
Include Base per Faretti e Faretti Hue
Include Telecomando Dimmer Switch

€ 163,69

GU10 - faretto connesso

Hue White

GU10 - faretto connesso

Luce bianca calda
Fino a 400 lumen
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

€ 21,90

Faretto a soffitto/parete Runner 3x

Faretti da soffitto/parete

Faretto a soffitto/parete Runner 3x

Lampadina non inclusa
Bianco

€ 79,99

-30%
Essential A60 - lampadina smart E27 - 806 lm - 8 W - confezione da 2

Hue White and color ambiance

Essential A60 - lampadina smart E27 - 806 lm - 8 W - confezione da 2

Fino a 806 lumen
Essential luce bianca
Regolazione della luminosità bassa fino al 2%
Essential a colori

€ 39,99

€ 27,99

GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)

Hue White

GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)

Luce bianca calda
Fino a 400 lumen
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

€ 39,90

Fino al -30% su 2 o più prodotti
Striscia di luci ultra-luminosa Flux 3 m

LIGHTSTRIPS

Striscia di luci ultra-luminosa Flux 3 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Luce bianca ultra-brillante
2900 lumen

€ 99,99

Fino al -30% su 2 o più prodotti
Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Hue

Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando

€ 21,90

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay