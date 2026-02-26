Perifo kit base per parete a L (2 faretti spot)
Il prezzo attuale è € 652,00
Il prezzo attuale è € 652,00
Esclusivo
Disponibile
- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Informazioni su Perifo kit base per parete a L (2 faretti spot)
Questo kit di illuminazione a binario per parete, di colore nero, include due faretti spot cilindrici, tre binari da 1 metro, un l'alimentatore con spina per una presa a muro e connettori per creare una forma a L orientata a destra.
- 2 lampade spot, 490 lm @2700K ciascuno
- Assorbe 10,6 watt dall'alimentatore
- 203.2 cm x 103.2 cm
- Progettato per le pareti
- Include tutto ciò di cui hai bisogno
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514873070
Informazioni sul prodotto
- Hue Unità di alimentazione con spina Perifo a parete a 1 punto da 100 W
- 1
- Hue Binario Perifo da 1 m
- 3
- Hue Connettore angolare esterno Perifo
- 1
- Hue White and color ambiance Faretto cilindrico Perifo
- 2
- Hue Connettore diritto Perifo
- 1
Prodotti di tendenza
Fino al -30% su 2 o più prodotti
Plafoniera
Pannello rettangolare Surimu
Distribuzione omogenea della luce
120 x 30 cm
Fino a 4150 lumen
Alluminio bianco opaco
€ 299,99
Fino al -30% su 2 o più prodotti
Dimmerazione immediata
Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
Include Base per Faretti e Faretti Hue
Include Telecomando Dimmer Switch
€ 163,69
Hue White
GU10 - faretto connesso
Luce bianca calda
Fino a 400 lumen
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
€ 21,90
Faretti da soffitto/parete
Faretto a soffitto/parete Runner 3x
Lampadina non inclusa
Bianco
€ 79,99
-30%
Hue White and color ambiance
Essential A60 - lampadina smart E27 - 806 lm - 8 W - confezione da 2
Fino a 806 lumen
Essential luce bianca
Regolazione della luminosità bassa fino al 2%
Essential a colori
€ 39,99
€ 27,99
Luce bianca calda
Fino a 400 lumen
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
€ 39,90
Fino al -30% su 2 o più prodotti
LIGHTSTRIPS
Striscia di luci ultra-luminosa Flux 3 m
Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Luce bianca ultra-brillante
2900 lumen
€ 99,99
Fino al -30% su 2 o più prodotti
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando
€ 21,90