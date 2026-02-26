Perifo kit base per soffitto dritto (1 tubo luminoso grande)
Il prezzo attuale è € 559,50
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Informazioni su Perifo kit base per soffitto dritto (1 tubo luminoso grande)
Questo kit di illuminazione a binario per soffitto, di colore bianco, include un tubo luminoso gradient grande, due binari da 1 metro, un l'alimentatore posizionato all'estremità di un binario e connettori per creare una linea dritta.
- 1 tubo luminoso grande, 1840 lm @2700K
- Assorbe 29,5 watt dall'alimentatore
- 222.1 cm
- Progettato per soffitti
- Include tutto ciò di cui hai bisogno
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514873025
Informazioni sul prodotto
- Hue Unità di alimentazione Perifo a soffitto a 1 punto da 100 W
- 1
- Hue Binario Perifo da 1 m
- 2
- Hue Connettore diritto Perifo
- 1
- Hue White and color ambiance Tubo luminoso gradient grande Perifo
- 1