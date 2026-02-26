Perifo kit base per parete dritto (1 lampada spot, 1 tubo luminoso grande)
Il prezzo attuale è € 679,40
Il prezzo attuale è € 679,40
Esclusivo
Disponibile
- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Informazioni su Perifo kit base per parete dritto (1 lampada spot, 1 tubo luminoso grande)
Questo kit di illuminazione a binario per parete, di colore bianco, include un tubo luminoso gradient grande, un faretto spot cilindrico, due binari da 1 metro, un l'alimentatore con spina per una presa a muro e connettori per creare una linea dritta.
- 1 lampada spot, 490 lm @2700K
- 1 tubo luminoso grande, 1840 lm @2700K
- Assorbe 34,8 watt dall'alimentatore
- 200.4 cm
- Progettato per le pareti
- Include tutto ciò di cui hai bisogno
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514873117
Informazioni sul prodotto
- Hue Unità di alimentazione con spina Perifo a parete a 1 punto da 100 W
- 1
- Hue Binario Perifo da 1 m
- 2
- Hue Connettore diritto Perifo
- 1
- Hue White and color ambiance Faretto cilindrico Perifo
- 1
- Hue White and color ambiance Tubo luminoso gradient grande Perifo
- 1