Pacchetto: 4x Conteact Sensor Hue Secure + 2x Sensore di Movimento
Il prezzo attuale è € 229,78
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Informazioni su Pacchetto: 4x Conteact Sensor Hue Secure + 2x Sensore di Movimento
Aggiungi questi quattro sensori di contatto e i due sensori di movimento alla tua configurazion Philips Hue Bridge. Imposta i sensori in modo che inviino avvisi istantanei al tuo smartphone e intervieni direttamente dal Security Center dell' App Philips Hue.
- Two Secure contact sensors
- Two indoor sensors
- Control with the Philips Hue app
- *requires Hue Bridge
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514870956
Informazioni sul prodotto
- Hue Secure contact sensor
- 2
- Hue Hue Motion Sensor
- 2