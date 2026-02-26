Pacchetto: 4x Conteact Sensor Hue Secure + 2x Sensore di Movimento

Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 4x Conteact Sensor Hue Secure + 2x Sensore di Movimento
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  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su Pacchetto: 4x Conteact Sensor Hue Secure + 2x Sensore di Movimento

Aggiungi questi quattro sensori di contatto e i due sensori di movimento alla tua configurazion Philips Hue Bridge. Imposta i sensori in modo che inviino avvisi istantanei al tuo smartphone e intervieni direttamente dal Security Center dell' App Philips Hue.

  •  Two Secure contact sensors
  • Two indoor sensors
  • Control with the Philips Hue app
  • *requires Hue Bridge
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