Pacchetto: 3x Contact Sensor Hue Secure + sensore di movimento + Hue Bridge
Il prezzo attuale è € 224,87
Il prezzo attuale è € 224,87
Disponibile
- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Informazioni su Pacchetto: 3x Contact Sensor Hue Secure + sensore di movimento + Hue Bridge
Grazie ai tre sensori di contatto, al sensore di movimento e allo Hue Bridge hai sempre il controllo della tua casa. Imposta i sensori in modo che inviino avvisi istantanei al tuo smartphone e intervieni direttamente dal Security Center dell' App Philips Hue.
- Bridge included
- Three Secure contact sensors
- One Indoor sensor
- Control with the Philips Hue app
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514871359
Informazioni sul prodotto
- Hue Secure contact sensor
- 1
- Hue Secure contact sensor
- 1
- Hue Hue Motion Sensor
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1