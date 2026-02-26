Pacchetto: 2x Contact Sensor Hue Secure + Sensore di movimento + 3x Hue White E27 + Hue Bridge
Il prezzo attuale è € 224,78
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Informazioni su Pacchetto: 2x Contact Sensor Hue Secure + Sensore di movimento + 3x Hue White E27 + Hue Bridge
Grazie ai due sensori di contatto, ai due sensori di movimento, alle tre lampadine White E27 e allo Hue Bridge hai sempre il controllo della tua casa. Imposta i sensori in modo che inviino avvisi istantanei al tuo smartphone e intervieni direttamente dal Security Center dell' App Philips Hue.
- Instant wireless dimming
- Bridge included White light
- Two Secure contact sensors Control with the Philips Hue app
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514870949
Informazioni sul prodotto
- Hue Secure contact sensor
- 1
- Hue Hue Motion Sensor
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1
- Hue White A60 - lampadina connessa E27 - 800 (confezione da 3)
- 1