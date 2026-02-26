Grazie ai due sensori di contatto, ai due sensori di movimento, alle tre lampadine White E27 e allo Hue Bridge hai sempre il controllo della tua casa. Imposta i sensori in modo che inviino avvisi istantanei al tuo smartphone e intervieni direttamente dal Security Center dell' App Philips Hue.

Instant wireless dimming

Bridge included White light

Two Secure contact sensors Control with the Philips Hue app