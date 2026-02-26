Pacchetto: 2x Contact Sensor Hue Secure + Sensore di movimento + 3x Hue White E27 + Hue Bridge

Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 2x Contact Sensor Hue Secure + Sensore di movimento + 3x Hue White E27 + Hue Bridge
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Informazioni su Pacchetto: 2x Contact Sensor Hue Secure + Sensore di movimento + 3x Hue White E27 + Hue Bridge

Grazie ai due sensori di contatto, ai due sensori di movimento, alle tre lampadine White E27 e allo Hue Bridge hai sempre il controllo della tua casa. Imposta i sensori in modo che inviino avvisi istantanei al tuo smartphone e intervieni direttamente dal Security Center dell' App Philips Hue.

  • Instant wireless dimming
  • Bridge included White light
  • Two Secure contact sensors Control with the Philips Hue app
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