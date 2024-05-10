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Hue White and color ambiance
Piedistallo Calla per esterni
€ 162,50
Hue White Ambiance
Faretto da incasso Milliskin
€ 59,95
€ 35,97
Hue White
Lampione da esterni Fuzo
€ 139,99
€ 111,99
Hue White Ambiance
Lampada a sospensione Explore
€ 159,90
€ 127,99
Hue White Ambiance
Lampada a sospensione Being
€ 319,99
€ 255,99
Hue White Ambiance
Sospensione Devote
€ 89,90
€ 80,99
Hue White Ambiance
Lampada a sospensione Being
€ 319,99
€ 255,99
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Termini e Condizioni
Vendita Ultime occasioni Philips Hue
1. Questa promozione è valida dal 24 luglio 2023 fino a esaurimento scorte.
2. Lo sconto:
a. viene applicato direttamente al prodotto.
b. nell'ambito di questa promozione, sarà riconosciuto su un numero massimo di 25 prodotti.
3. Questa promozione:
a. è valida fino a esaurimento scorte.
b. non può essere utilizzata insieme ad altre offerte presenti sullo shop ufficiale Philips Hue.
c. è soggetta a variazioni di prezzo e/o di prodotto, nonché a errori ortografici, di stampa e di battitura.
4. Il promotore è Signify Commercial IT Limited. Signify si riserva il diritto di annullare una promozione in qualsiasi momento o di modificare i presenti termini e condizioni ripubblicandoli.