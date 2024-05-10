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Vendita Ultime occasioni

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Piedistallo Calla per esterni

Hue White and color ambiance

Piedistallo Calla per esterni

LED integrato
Luce bianca e colorata
Sistema di bassa tensione - unità base
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 162,50

-40%
Faretto da incasso Milliskin

Hue White Ambiance

Faretto da incasso Milliskin

Dimmer switch incluso
GU10
Alluminio
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 59,95

€ 35,97

Al momento esaurito

-20%
Lampione da esterni Fuzo

Hue White

Lampione da esterni Fuzo

LED integrato
Luce bianca calda (2700 K)
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 139,99

€ 111,99

Al momento esaurito

-20%
Lampada a sospensione Explore

Hue White Ambiance

Lampada a sospensione Explore

Dimmer switch incluso
E27
Bianco
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 159,90

€ 127,99

Al momento esaurito

-20%
Lampada a sospensione Being

Hue White Ambiance

Lampada a sospensione Being

Dimmer switch incluso
LED integrato
Bianco
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 319,99

€ 255,99

Al momento esaurito

-10%
Sospensione Devote

Hue White Ambiance

Sospensione Devote

Include lampadina LED E27
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità

€ 89,90

€ 80,99

L'articolo è quasi esaurito

-20%
Lampada a sospensione Being

Hue White Ambiance

Lampada a sospensione Being

Dimmer switch incluso
LED integrato
Alluminio
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 319,99

€ 255,99

Al momento esaurito

Un uomo si rilassa su una sedia circondato da una luce bianca calda connessa Philips Hue.

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Termini e Condizioni

Vendita Ultime occasioni Philips Hue

1. Questa promozione è valida dal 24 luglio 2023 fino a esaurimento scorte. 

2. Lo sconto:
a. viene applicato direttamente al prodotto.
b. nell'ambito di questa promozione, sarà riconosciuto su un numero massimo di 25 prodotti.

3. Questa promozione:
a. è valida fino a esaurimento scorte.
b. non può essere utilizzata insieme ad altre offerte presenti sullo shop ufficiale Philips Hue.
c. è soggetta a variazioni di prezzo e/o di prodotto, nonché a errori ortografici, di stampa e di battitura.

4. Il promotore è Signify Commercial IT Limited. Signify si riserva il diritto di annullare una promozione in qualsiasi momento o di modificare i presenti termini e condizioni ripubblicandoli.

Informazioni sulle promozioni ultime occasioni Philips Hue

Quanto sconto posso aspettarmi di ottenere sugli articoli in offerta Philips Hue?

Quando si svolgono le vendite di liquidazione?

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