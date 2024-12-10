Guida completa per le soluzioni Hue da parete

Philips Hue offre quattro prodotti da incasso a parete progettati per offrirti un controllo flessibile e intelligente sulla tua configurazione di illuminazione. Anche se possono sembrare simili, ognuno funziona in modo diverso a seconda del tipo di luci e del cablaggio disponibile in casa.

Questa guida spiega tutti e quattro i prodotti, li confronta e fornisce i dettagli necessari su installazione, compatibilità e risoluzione dei problemi.

1. Moduli di illuminazione intelligente (due versioni)

Questi moduli funzionano con Philips Hue e altre luci intelligenti Zigbee e consentono di controllarle tramite l'interruttore a parete esistente senza interrompere l'alimentazione delle lampade.

1A. Modulo interruttore a parete cablato (versione cablata)

Rendi raggiungibili le luci Hue. Rendi intelligente il tuo attuale interruttore a parete in modo che possa controllare le scene di illuminazione Hue, le stanze/zone e le automazioni mantenendo sempre alimentate le lampade intelligenti.

Caratteristiche principali

Funziona con Hue e altre luci intelligenti Zigbee compatibili

Richiede uno Hue Bridge

Funziona con interruttori a bilanciere, a levetta e a pulsante

Si installa una volta, non è necessario sostituire la batteria

Richiede un filo neutro

Note di compatibilità

Non compatibile con:

Dimmer rotativi esistenti

Piastre combinate con presa/interruttore della luce

Luci non intelligenti

Punti salienti dell'installazione

Richiede il cablaggio alla scatola a parete:

O 1-2x Cavo di carico (dipende se interruttore a pulsante singolo o doppio)

o Filo neutro

o 2 cavi di linea

Connettore a 5 terminali a innesto incluso nella confezione per mantenere la rete elettrica collegata

Dimensione del cavo e lunghezza di spelatura adatte per il connettore di giunzione fornito:

· Sezione trasversale del conduttore: solido: da 0,75 a 4 mm²

· Lunghezza spelata del conduttore: 11 mm

Segui l'onboarding nell'app Hue

1B. Modulo interruttore a parete alimentato a batteria (versione batteria)

Offre gli stessi vantaggi del controllo intelligente della luce della versione cablata senza richiedere un filo neutro.

Caratteristiche principali

Alimentato a batteria (nessun cablaggio richiesto), tipo di batteria CR2450

Funziona con Hue e altre luci intelligenti Zigbee

Richiede uno Hue Bridge

Durata della batteria: almeno 5 anni (avviso di batteria scarica visualizzato nell'app Hue)

Note di compatibilità

Funziona con interruttori a bilanciere, a levetta e a pulsante

Non compatibile con interruttori con dimmer integrati o placche combinate presa/interruttore

Funziona con configurazioni di interruttori a 2/3 vie (se anche gli altri interruttori sono collegati ai moduli)

Punti salienti dell'installazione

Non è necessario il cablaggio neutro (compatibile con il cablaggio presente nel muro)

Spegni sempre l'interruttore automatico prima di qualsiasi intervento elettrico, inclusa la rimozione dell'interruttore

Usa il connettore a pressione in dotazione per mantenere l'alimentazione delle lampade intelligenti

Non estendere i cavi inclusi

Il modulo potrebbe lampeggiare se i fili si toccano durante l'installazione: questo è normale

Completa l'installazione fisica prima di aggiungerla all'app Hue

2. Interruttore cablato (due versioni On/Off o Dimmer) – per luci non intelligenti

Un prodotto progettato per le lampade tradizionali, trasformandole in luci intelligenti controllabili nell'ecosistema Hue.

Aggiunge il controllo on/off o il controllo di attenuazione alle luci non intelligenti.

Caratteristiche principali

Versione On/Off → per luci a intensità non regolabile

Versione dimmer → per luci a intensità regolabile

Supporto Bluetooth (limitato, controlla qui)

(limitato, controlla qui) Compatibile con Matter (come luce)

(come luce) Disponibile nelle versioni a 1 o 2 canali (solo on/off):

1 canale serve a controllare un gruppo di luci (interruttore singolo), mentre 2 canali servono a controllare 2 gruppi di luci in modo indipendente (interruttore doppio), tramite l'interruttore stesso o l'app Hue. Ad esempio, con un interruttore doppio, un interruttore controlla le luci del soggiorno, mentre l'altro controlla le luci della sala da pranzo. Il Dimmer Switch cablato è attualmente disponibile per 1 canale.

Note di compatibilità

Non destinato a:

Combinazione di diversi tipi di carico sullo stesso interruttore cablato

Meccanismi di Dimmer Switch rotativi

Cablaggio richiesto

Interruttore on/off → richiede filo neutro

Dimmer Switch → funziona con o senza filo neutro (filo neutro preferito: in assenza di filo neutro, la luce è meno luminosa e alcune lampadine LED potrebbero non funzionare correttamente, pertanto potrebbe essere necessario un condensatore di bypass.)

Comportamento di oscuramento

Bilanciere → non è possibile attenuare le luci con il metodo tradizionale. Tuttavia, puoi regolare la luminosità mediante l'app Hue e configurare le scene in modo che abbiano livelli di luminosità diversi, affinché sia possibile abbassare le luci premendo l'interruttore per attivare le scene.

Pulsante a pressione → supporta l'attenuazione tramite pressione prolungata

Funziona solo con le lampade a intensità regolabile

Punti salienti dell'installazione

Non è necessario un connettore a pressione

Interruttore on/off (1 canale)/Dimmer Switch (1 canale)

o 1 cavo di carico

o 1 filo neutro

o 1 interruttore

on/off per cavo di linea (2 canali)

o 2 cavi di carico

o 1 filo neutro

o 1 cavo di linea

La dimensione del filo e la lunghezza della striscia adatte per i morsetti:

· Sezione trasversale del conduttore: Solido: da 0,75 a 2,5 mm²

· Lunghezza spelata del conduttore: 9 … 10 mm

3. Panoramica comparativa

Modulo interruttore a parete a batteria (luci intelligenti) Modulo interruttore a parete cablato (luci intelligenti) Modulo interruttore a parete cablato (luci non intelligenti) Luci supportate Hue e altre luci intelligenti Zigbee Hue e altre luci intelligenti Zigbee Luci tradizionali* È necessario il Bridge Sì Sì No. (Senza un bridge, la funzionalità è limitata. Controlla qui) Cablaggio Non è richiesto alcun filo neutro Cablato, filo neutro richiesto Cablato on/off: filo neutro richiesto Dimmer cablato: funziona con o senza filo neutro (filo neutro consigliato) Fonte di alimentazione Batteria (oltre 5 anni) Rete elettrica Rete elettrica Compatibilità interruttori Bilanciere, interruttore, pulsante a pressione Cambio scena Passa ciclicamente attraverso fino a 3 scene assegnate entro intervalli di 3 secondi Regolabile Pressione prolungata del pulsante; scene Pressione prolungata del pulsante; scene Dipende dalla versione e dal tipo di lampada Supporto Matter No, solo tramite Bridge No, solo tramite Bridge Sì (come una luce) Bluetooth No No Sì (limitato) Canali Non applicabile Non applicabile 1 o 2 canali (on/off), 1 canale (dimmer) Dimensioni 43 × 38 × 10 mm 41 × 37 × 15 mm 41 × 37 × 17 mm Video di istruzioni [COLLEGAMENTO] [COLLEGAMENTO] canale (dimmer) 1 canale (on/off) 2 canali (on/off) Guida all'installazione [COLLEGAMENTO] [COLLEGAMENTO] canale (dimmer) 1 canale (on/off) 2 canali (on/off) Note applicative per gli installatori [COLLEGAMENTO] [COLLEGAMENTO] [COLLEGAMENTO]

Requisiti di carico:

* Il modulo interruttore on/off è compatibile con:

· Sorgente luminosa LED (fino a 400 W)

· Lampade a incandescenza (fino a 6A)

· Lampade fluorescenti (fino a 6A)

· Convertitore elettronico step-down per lampade a incandescenza a bassissima tensione (fino a 6 A)

E non può essere utilizzato con motori o impianti di riscaldamento

Mentre il modulo Dimmer Switch è compatibile con:

· Sorgenti luminose LED HV (taglio di fase finale: 5… 200 W; taglio di fase iniziale: 5... 20 W );

· Lampade a incandescenza/alogene HV (taglio di fase finale: 20… 200 W; taglio di fase iniziale: 20... 150 W );

· Convertitore elettronico step-down per lampade a incandescenza a bassissima tensione/alogene (taglio di fase finale: 5… 200 W; taglio di fase iniziale: 5… 20 W)

E non può essere utilizzato con lampade fluorescenti/trasformatori a nucleo di ferro con lampade a incandescenza/alogene a bassa tensione/motori o impianti di riscaldamento.

4. Prima dell'acquisto/installazione:

Esamina il modo in cui è installato l'interruttore della luce per assicurarti che il modulo interruttore a parete cablato funzioni con il tipo di interruttore della luce che possiedi.

Per le versioni in cui è necessario un filo neutro per l'installazione, ti consigliamo di controllare in anticipo la cassetta di giunzione. Se nella cassetta non è presente un filo neutro, in alcuni Paesi è possibile trovare un'altra cassetta di giunzione nel soffitto, dove potrebbe essere presente il filo neutro.

Nessun filo neutro disponibile? Quindi scegli una delle seguenti opzioni:

o Per lampade non intelligenti: usa un dimmer cablato che funzioni con o senza filo neutro oppure sostituisci la lampada con le luci intelligenti Hue

o Per le lampade intelligenti: utilizza un interruttore o un dimmer alimentato a batteria anziché uno cablato.

Assicurati che ci sia abbastanza spazio nella scatola elettrica per poter inserire il modulo dell'interruttore a parete cablato.

5. Suggerimenti per l'installazione: (per tutti i tipi)

Spegni l'interruttore automatico

Assicurati che nessuno ripristini l'alimentazione durante l'installazione

Copri i fili elettrici sotto tensione

Scatta una foto del cablaggio esistente

Abbina le posizioni dei cavi come indicato nella guida

Nel caso in cui un filo venga inserito nel terminale sbagliato del modulo, esiste un modo per scollegare il filo dal terminale. Inserisci un cacciavite nella fessure e spingi leggermente per liberare il filo.

I dispositivi elettrici devono essere installati e collegati solo da elettrotecnici qualificati. Le normative locali potrebbero vietare di lavorare sui cavi elettrici senza l'intervento di un professionista. Per informazioni, consulta le autorità locali o un elettricista.

Avvia l'app Hue per scansionare il codice QR, che puoi trovare sul prodotto e nel manuale. Per l'integrazione, segui le istruzioni ivi riportate . È anche possibile accedere a un video tutorial che mostra l'installazione passo dopo passo. Una volta completata l'installazione cablata, puoi tornare all'app Hue e continuare la configurazione.

6. Quale prodotto dovresti scegliere?

Scegli il modulo interruttore a parete cablato se:

Utilizzi Hue e altre luci intelligenti Zigbee

Preferisci un'installazione permanente cablata, senza la necessità di sostituire una batteria in futuro

Scegli il modulo interruttore a parete alimentato a batteria se:

Utilizzi Hue e altre luci intelligenti Zigbee

Non disponi di un filo neutro

disponi di un filo neutro Vuoi un'installazione più semplice

Scegli l'interruttore cablato (On/Off o Dimmer) se:

Utilizzi luci non intelligenti e desideri rendere intelligenti le luci e gli interruttori esistenti

Desideri il supporto Matter o il backup Bluetooth

Desideri controllare luci intelligenti e luci non intelligenti insieme in modo fluido nell'ecosistema Hue utilizzando un'unica app

7. Risoluzione dei problemi

Se il dispositivo non è raggiungibile o non funziona:

Verifica i passaggi di installazione Assicurati che l'interruttore sia spento prima del cablaggio e che sia nuovamente acceso al termine dell'installazione Verifica che i fili siano completamente inseriti nei connettori Controlla l'attività dei pulsanti nell'app Hue:

Cerca nella stanza assegnata o in Impostazioni > Dispositivi > Interruttori. Se i pulsanti premuti non vengono visualizzati, potrebbe esserci un problema di connessione wireless. Controlla le integrazioni di terze parti:

Assicurati che nessuna app di terze parti o integrazione di partner stia sovrascrivendo le impostazioni di Hue. Reimposta il dispositivo nell'app:

Reimposta il dispositivo per riconfigurarlo senza rimetterlo in funzione completamente. Rimuovi e aggiungi nuovamente l'interruttore:

Elimina il dispositivo dallo Hue Bridge, quindi aggiungilo di nuovo e configuralo come di consueto. Conferma il tipo di interruttore:

Assicurati che il dispositivo sia impostato sul tipo di interruttore corretto (a bilanciere o a pulsante). In caso contrario, eliminalo e aggiungilo nuovamente con l'impostazione corretta.

Solo modulo batteria

Gli avvisi di batteria scarica vengono visualizzati nell'app Hue

Il contatto accidentale con i cavi può causare il lampeggiamento: normale durante l'installazione

Solo interruttore cablato

Sfarfallio → controlla il tipo di lampada, i requisiti di carico e la compatibilità

Per ulteriori domande, contatta il nostro team di assistenza clienti.