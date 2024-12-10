Hue SpatialAware: una nuova funzionalità che dà vita al progetto illuminotecnico

Philips Hue è nota per la sua illuminazione splendidamente realizzata, che si adatta al tuo stile di vita. Con Hue SpatialAware, una nuova funzionalità rivoluzionaria disponibile esclusivamente con Hue Bridge Pro, stiamo introducendo un livello completamente nuovo di illuminazione intelligente e adattiva. Questa funzionalità offre al tuo sistema Hue qualcosa che non ha mai avuto prima: una reale comprensione della tua stanza.

SpatialAware applica automaticamente i concetti di progettazione dell'illuminazione alla tua casa, eliminando la necessità di competenze specifiche, ipotesi o regolazioni manuali. La distribuzione dei colori delle scene Hue rimasterizzate su tutte le luci Hue in base alla disposizione e alle posizioni specifiche delle luci nella stanza cambia completamente il modo in cui si percepisce l'illuminazione.

Illuminazione che comprende il tuo spazio

A differenza delle configurazioni tradizionali in cui ogni luce viene trattata come un dispositivo separato, SpatialAware consente a Hue di capire dove si trova ogni luce nella stanza. Utilizzando la più recente tecnologia di realtà aumentata, la fotocamera del tuo telefono o tablet scansiona la stanza per mappare la posizione di ogni luce. Questo modello spaziale consente all'algoritmo del sistema di dare vita all'illuminazione nel modo più naturale e coinvolgente.

Basandosi sui nostri principi di progettazione illuminotecnica professionale, ad esempio il modo in cui i colori si diffondono in uno spazio, il comportamento dei gradienti di colore e il modo in cui diversi tipi di luci si completano a vicenda, SpatialAware orchestra le scene della galleria Hue su tutte le tue luci con precisione, ispirandosi alla natura.

Le ambientazioni luminose, come tramonti, sfumature di colore e transizioni di atmosfera, sembrano realizzate su misura per il tuo spazio.

Se sposti o aggiungi una luce, l'app ti guiderà attraverso una rapida nuova scansione di alcune luci, aggiornando immediatamente il layout e ricalibrando le scene.

Cosa rende SpatialAware diverso

Prima di SpatialAware, le scene Hue venivano applicate in modo intelligente in base alla forma, alla funzione, alle capacità e alla configurazione delle luci. Tuttavia, senza conoscere l'esatta posizione di ogni luce nella stanza, la distribuzione della luce potrebbe sembrare un po' casuale.

Con SpatialAware le scene Hue rimasterizzate sono ora:

· Personalizzate in base alla disposizione della tua stanza, anziché applicate in modo generico

· Più fluido e coeso, soprattutto per le scene ispirate alla natura

· Più naturale, con impostazioni di luce distribuite con precisione su tutta la struttura della stanza

SpatialAware Shines è la scelta per stanze con molte luci Hue, ma può essere utile anche per configurazioni più piccole. Soprattutto negli spazi che combinano prodotti a gradiente, come la Play wall washer o la lampada Twilight, con una plafoniera o un lampadario.

L'algoritmo ridimensiona e distribuisce in modo intelligente i colori di ogni scena Hue sulle luci, proprio come farebbe un lighting designer professionista, creando un'atmosfera più naturale, equilibrata e immersiva.

Controllo completo, a modo tuo

SpatialAware dipende interamente da te:

Goditi le scene rimasterizzate dalla tua galleria di scene.

Scegli di passare alla versione non spaziale di una scena dalla galleria delle scene.

Continua a utilizzare le tue scene non spaziali originali.

Aggiorna in qualsiasi momento le scene esistenti (dalla galleria delle scene) sul tuo bridge a versioni ottimizzate spazialmente.

Durante la modifica di una scena, puoi passare dalla modalità spaziale di nuovo a quella non spaziale.

Se si lascia una stanza non scansionata, il sistema utilizzerà la classica distribuzione non spaziale delle scene. Scegli l'esperienza più adatta alla tua casa.

Scene della Galleria rimasterizzate ottimizzate per SpatialAware

Circa la metà delle scene rimasterizzate nella Galleria scene Hue sono già ottimizzate per SpatialAware, tra cui le amate scene ispirate alla natura come Tramonto nella savana, Brezza di montagna e Nebbia sul lago. Nel tempo verranno aggiunte altre scene compatibili con SpatialAware, man mano che continueremo a sviluppare l'esperienza.

Esclusiva di Hue Bridge Pro

Hue SpatialAware è una nuova funzionalità esclusiva di Hue Bridge Pro, che sblocca un'elaborazione più avanzata e un'intelligenza delle scene.

Non c'è bisogno di nuove luci, hardware aggiuntivo o abbonamenti. Basta aggiornare l'app Hue e Bridge Pro alle versioni più recenti e seguire le istruzioni nell'app per scansionare la stanza e iniziare a goderti le scene SpatialAware.

Configurazione rapida e semplice

L'installazione di SpatialAware è rapida e intuitiva. La scansione di una stanza con circa 10 luci richiede in genere meno di un minuto e, una volta completata la scansione, le scene rimasterizzate dalla galleria si adattano automaticamente alla stanza. Non è necessario modificare manualmente la scena o regolare le singole luci.

Puoi scegliere di scansionare la luce fisica (ad esempio una lampada a sospensione o da tavolo) oppure l'effetto luminoso che crea su una superficie (ad esempio la parete per i faretti). Consigliamo la seconda opzione per quelle luci che creano un effetto luminoso ampio e diffuso su una parete più lontana dal punto.

Telefoni con LiDAR:

Punta alla luce che lampeggia --> Tocca "+" --> Verifica che la posizione del punto sia allineata con la luce o l'effetto luminoso --> Tocca Avanti per scansionare la luce successiva.

Telefoni senza LiDAR:

Punta alla luce lampeggiante --> Tocca "+" --> Fai un passo laterale e mira di nuovo --> Tocca "+" --> Verifica che la posizione del punto sia allineata con la luce o l'effetto luminoso --> Tocca Avanti per scansionare la luce successiva.

Per applicare SpatialAware a più stanze, assicurarsi che ogni stanza nella zona venga scansionata.

Nuova scansione

È necessario ripetere la scansione di una luce e di un massimo di altre 3 luci in una stanza quando:

Hai aggiunto una nuova luce

Hai spostato una luce

Prova a scansionare lo stesso punto che hai scansionato inizialmente (luce o effetto luminoso).

Qualità della tua mappa spaziale

Per ottenere la migliore esperienza possibile con la mappatura spaziale, tieni presente quanto segue:

Tutte le luci nella stanza devono essere accese (raggiungibili) e sottoposte a scansione. Se aggiungi una luce alla Stanza, assicurati di aggiornare la mappa spaziale e di eseguire una nuova scansione. Se si sposta fisicamente una luce in una nuova posizione all'interno della stanza, è necessario eseguire una nuova scansione della luce. Le plafoniere, i lampadari e le luci a colori miglioreranno notevolmente l'esperienza di illuminazione. Le luci posizionate a diverse altezze nella stanza miglioreranno la funzionalità della mappa spaziale.

Progettati dalle persone, non dall'intelligenza artificiale

SpatialAware non utilizza l'intelligenza artificiale per generare effetti di luce. Utilizza scene rimasterizzate spazialmente, create dai team di progettazione e ricerca di Hue, e sfrutta algoritmi per adattare le scene luminose alla disposizione specifica e alle posizioni delle luci nella stanza.

La stessa competenza viene trasmessa all'assistente AI Hue per consentire l'ottimizzazione delle scene rimasterizzate ispirate alla natura con SpatialAware.

Controllo vocale e automazione

Poiché le scene sono memorizzate su Hue Bridge Pro, è possibile attivarle tramite:

L'app Hue

Accessori

Automazioni

Assistenti vocali

Widget

App di terze parti.

Le scene ottimizzate spazialmente si integrano perfettamente con tutti i controlli esistenti.

Privacy integrata nel design

Il funzionamento di SpatialAware si basa sul rispetto della tua privacy:

Non vengono memorizzate immagini o dati di scansione. Il processo non salva foto, video o mappe delle stanze.

Il processo non salva foto, video o mappe delle stanze. Tutta l'elaborazione avviene localmente sul tuo dispositivo.

sul tuo dispositivo. Nessuna informazione viene caricata o condivisa in nessun momento.

La tua stanza rimarrà sempre tua.