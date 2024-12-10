Guida completa per le soluzioni Hue da parete
Philips Hue offre quattro prodotti da incasso a parete progettati per offrirti un controllo flessibile e intelligente sulla tua configurazione di illuminazione. Anche se possono sembrare simili, ognuno funziona in modo diverso a seconda del tipo di luci e del cablaggio disponibile in casa.
Questa guida spiega tutti e quattro i prodotti, li confronta e fornisce i dettagli necessari su installazione, compatibilità e risoluzione dei problemi.
1. Moduli di illuminazione intelligente (due versioni)
Questi moduli funzionano con Philips Hue e altre luci intelligenti Zigbee e consentono di controllarle tramite l'interruttore a parete esistente senza interrompere l'alimentazione delle lampade.
1A. Modulo interruttore a parete cablato (versione cablata)
Rendi raggiungibili le luci Hue. Rendi intelligente il tuo attuale interruttore a parete in modo che possa controllare le scene di illuminazione Hue, le stanze/zone e le automazioni mantenendo sempre alimentate le lampade intelligenti.
Caratteristiche principali
- Funziona con Hue e altre luci intelligenti Zigbee compatibili
- Richiede uno Hue Bridge
- Funziona con interruttori a bilanciere, a levetta e a pulsante
- Si installa una volta, non è necessario sostituire la batteria
- Richiede un filo neutro
Note di compatibilità
Non compatibile con:
- Dimmer rotativi esistenti
- Piastre combinate con presa/interruttore della luce
- Luci non intelligenti
Punti salienti dell'installazione
- Richiede il cablaggio alla scatola a parete:
O 1-2x Cavo di carico (dipende se interruttore a pulsante singolo o doppio)
o Filo neutro
o 2 cavi di linea
- Connettore a 5 terminali a innesto incluso nella confezione per mantenere la rete elettrica collegata
Dimensione del cavo e lunghezza di spelatura adatte per il connettore di giunzione fornito:
· Sezione trasversale del conduttore: solido: da 0,75 a 4 mm²
· Lunghezza spelata del conduttore: 11 mm
- Segui l'onboarding nell'app Hue
1B. Modulo interruttore a parete alimentato a batteria (versione batteria)
Offre gli stessi vantaggi del controllo intelligente della luce della versione cablata senza richiedere un filo neutro.
Caratteristiche principali
- Alimentato a batteria (nessun cablaggio richiesto), tipo di batteria CR2450
- Funziona con Hue e altre luci intelligenti Zigbee
- Richiede uno Hue Bridge
- Durata della batteria: almeno 5 anni (avviso di batteria scarica visualizzato nell'app Hue)
Note di compatibilità
- Funziona con interruttori a bilanciere, a levetta e a pulsante
- Non compatibile con interruttori con dimmer integrati o placche combinate presa/interruttore
- Funziona con configurazioni di interruttori a 2/3 vie (se anche gli altri interruttori sono collegati ai moduli)
Punti salienti dell'installazione
- Non è necessario il cablaggio neutro (compatibile con il cablaggio presente nel muro)
- Spegni sempre l'interruttore automatico prima di qualsiasi intervento elettrico, inclusa la rimozione dell'interruttore
- Usa il connettore a pressione in dotazione per mantenere l'alimentazione delle lampade intelligenti
- Non estendere i cavi inclusi
- Il modulo potrebbe lampeggiare se i fili si toccano durante l'installazione: questo è normale
- Completa l'installazione fisica prima di aggiungerla all'app Hue
2. Interruttore cablato (due versioni On/Off o Dimmer) – per luci non intelligenti
Un prodotto progettato per le lampade tradizionali, trasformandole in luci intelligenti controllabili nell'ecosistema Hue.
Aggiunge il controllo on/off o il controllo di attenuazione alle luci non intelligenti.
Caratteristiche principali
- Versione On/Off → per luci a intensità non regolabile
- Versione dimmer → per luci a intensità regolabile
- Supporto Bluetooth (limitato, controlla qui)
- Compatibile con Matter (come luce)
- Disponibile nelle versioni a 1 o 2 canali (solo on/off):
1 canale serve a controllare un gruppo di luci (interruttore singolo), mentre 2 canali servono a controllare 2 gruppi di luci in modo indipendente (interruttore doppio), tramite l'interruttore stesso o l'app Hue. Ad esempio, con un interruttore doppio, un interruttore controlla le luci del soggiorno, mentre l'altro controlla le luci della sala da pranzo. Il Dimmer Switch cablato è attualmente disponibile per 1 canale.
Note di compatibilità
Non destinato a:
- Combinazione di diversi tipi di carico sullo stesso interruttore cablato
- Meccanismi di Dimmer Switch rotativi
Cablaggio richiesto
- Interruttore on/off → richiede filo neutro
- Dimmer Switch → funziona con o senza filo neutro (filo neutro preferito: in assenza di filo neutro, la luce è meno luminosa e alcune lampadine LED potrebbero non funzionare correttamente, pertanto potrebbe essere necessario un condensatore di bypass.)
Comportamento di oscuramento
- Bilanciere → non è possibile attenuare le luci con il metodo tradizionale. Tuttavia, puoi regolare la luminosità mediante l'app Hue e configurare le scene in modo che abbiano livelli di luminosità diversi, affinché sia possibile abbassare le luci premendo l'interruttore per attivare le scene.
- Pulsante a pressione → supporta l'attenuazione tramite pressione prolungata
- Funziona solo con le lampade a intensità regolabile
Punti salienti dell'installazione
- Non è necessario un connettore a pressione
- Interruttore on/off (1 canale)/Dimmer Switch (1 canale)
o 1 cavo di carico
o 1 filo neutro
o 1 interruttore
- on/off per cavo di linea (2 canali)
o 2 cavi di carico
o 1 filo neutro
o 1 cavo di linea
La dimensione del filo e la lunghezza della striscia adatte per i morsetti:
· Sezione trasversale del conduttore: Solido: da 0,75 a 2,5 mm²
· Lunghezza spelata del conduttore: 9 … 10 mm
3. Panoramica comparativa
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Modulo interruttore a parete a batteria (luci intelligenti)
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Modulo interruttore a parete cablato (luci intelligenti)
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Modulo interruttore a parete cablato (luci non intelligenti)
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Luci supportate
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Hue e altre luci intelligenti Zigbee
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Hue e altre luci intelligenti Zigbee
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Luci tradizionali*
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È necessario il Bridge
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Sì
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Sì
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No. (Senza un bridge, la funzionalità è limitata. Controlla qui)
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Cablaggio
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Non è richiesto alcun filo neutro
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Cablato, filo neutro richiesto
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Cablato on/off: filo neutro richiesto
Dimmer cablato: funziona con o senza filo neutro (filo neutro consigliato)
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Fonte di alimentazione
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Batteria (oltre 5 anni)
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Rete elettrica
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Rete elettrica
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Compatibilità interruttori
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Bilanciere, interruttore, pulsante a pressione
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Cambio scena
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Passa ciclicamente attraverso fino a 3 scene assegnate entro intervalli di 3 secondi
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Regolabile
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Pressione prolungata del pulsante; scene
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Pressione prolungata del pulsante; scene
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Dipende dalla versione e dal tipo di lampada
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Supporto Matter
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No, solo tramite Bridge
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No, solo tramite Bridge
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Sì (come una luce)
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Bluetooth
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No
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No
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Sì (limitato)
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Canali
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Non applicabile
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Non applicabile
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1 o 2 canali (on/off), 1 canale (dimmer)
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Dimensioni
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43 × 38 × 10 mm
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41 × 37 × 15 mm
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41 × 37 × 17 mm
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Video di istruzioni
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Guida all'installazione
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Note applicative per gli installatori
Requisiti di carico:
* Il modulo interruttore on/off è compatibile con:
· Sorgente luminosa LED (fino a 400 W)
· Lampade a incandescenza (fino a 6A)
· Lampade fluorescenti (fino a 6A)
· Convertitore elettronico step-down per lampade a incandescenza a bassissima tensione (fino a 6 A)
E non può essere utilizzato con motori o impianti di riscaldamento
Mentre il modulo Dimmer Switch è compatibile con:
· Sorgenti luminose LED HV (taglio di fase finale: 5… 200 W; taglio di fase iniziale: 5... 20 W );
· Lampade a incandescenza/alogene HV (taglio di fase finale: 20… 200 W; taglio di fase iniziale: 20... 150 W );
· Convertitore elettronico step-down per lampade a incandescenza a bassissima tensione/alogene (taglio di fase finale: 5… 200 W; taglio di fase iniziale: 5… 20 W)
E non può essere utilizzato con lampade fluorescenti/trasformatori a nucleo di ferro con lampade a incandescenza/alogene a bassa tensione/motori o impianti di riscaldamento.
4. Prima dell'acquisto/installazione:
- Esamina il modo in cui è installato l'interruttore della luce per assicurarti che il modulo interruttore a parete cablato funzioni con il tipo di interruttore della luce che possiedi.
- Per le versioni in cui è necessario un filo neutro per l'installazione, ti consigliamo di controllare in anticipo la cassetta di giunzione. Se nella cassetta non è presente un filo neutro, in alcuni Paesi è possibile trovare un'altra cassetta di giunzione nel soffitto, dove potrebbe essere presente il filo neutro.
- Nessun filo neutro disponibile? Quindi scegli una delle seguenti opzioni:
o Per lampade non intelligenti: usa un dimmer cablato che funzioni con o senza filo neutro oppure sostituisci la lampada con le luci intelligenti Hue
o Per le lampade intelligenti: utilizza un interruttore o un dimmer alimentato a batteria anziché uno cablato.
- Assicurati che ci sia abbastanza spazio nella scatola elettrica per poter inserire il modulo dell'interruttore a parete cablato.
5. Suggerimenti per l'installazione: (per tutti i tipi)
- Spegni l'interruttore automatico
- Assicurati che nessuno ripristini l'alimentazione durante l'installazione
- Copri i fili elettrici sotto tensione
- Scatta una foto del cablaggio esistente
- Abbina le posizioni dei cavi come indicato nella guida
- Nel caso in cui un filo venga inserito nel terminale sbagliato del modulo, esiste un modo per scollegare il filo dal terminale. Inserisci un cacciavite nella fessure e spingi leggermente per liberare il filo.
- I dispositivi elettrici devono essere installati e collegati solo da elettrotecnici qualificati. Le normative locali potrebbero vietare di lavorare sui cavi elettrici senza l'intervento di un professionista. Per informazioni, consulta le autorità locali o un elettricista.
- Avvia l'app Hue per scansionare il codice QR, che puoi trovare sul prodotto e nel manuale. Per l'integrazione, segui le istruzioni ivi riportate . È anche possibile accedere a un video tutorial che mostra l'installazione passo dopo passo. Una volta completata l'installazione cablata, puoi tornare all'app Hue e continuare la configurazione.
6. Quale prodotto dovresti scegliere?
Scegli il modulo interruttore a parete cablato se:
- Utilizzi Hue e altre luci intelligenti Zigbee
- Preferisci un'installazione permanente cablata, senza la necessità di sostituire una batteria in futuro
Scegli il modulo interruttore a parete alimentato a batteria se:
- Utilizzi Hue e altre luci intelligenti Zigbee
- Non disponi di un filo neutro
- Vuoi un'installazione più semplice
Scegli l'interruttore cablato (On/Off o Dimmer) se:
- Utilizzi luci non intelligenti e desideri rendere intelligenti le luci e gli interruttori esistenti
- Desideri il supporto Matter o il backup Bluetooth
- Desideri controllare luci intelligenti e luci non intelligenti insieme in modo fluido nell'ecosistema Hue utilizzando un'unica app
7. Risoluzione dei problemi
Se il dispositivo non è raggiungibile o non funziona:
- Verifica i passaggi di installazione
- Assicurati che l'interruttore sia spento prima del cablaggio e che sia nuovamente acceso al termine dell'installazione
- Verifica che i fili siano completamente inseriti nei connettori
- Controlla l'attività dei pulsanti nell'app Hue:
Cerca nella stanza assegnata o in Impostazioni > Dispositivi > Interruttori. Se i pulsanti premuti non vengono visualizzati, potrebbe esserci un problema di connessione wireless.
- Controlla le integrazioni di terze parti:
Assicurati che nessuna app di terze parti o integrazione di partner stia sovrascrivendo le impostazioni di Hue.
- Reimposta il dispositivo nell'app:
Reimposta il dispositivo per riconfigurarlo senza rimetterlo in funzione completamente.
- Rimuovi e aggiungi nuovamente l'interruttore:
Elimina il dispositivo dallo Hue Bridge, quindi aggiungilo di nuovo e configuralo come di consueto.
- Conferma il tipo di interruttore:
Assicurati che il dispositivo sia impostato sul tipo di interruttore corretto (a bilanciere o a pulsante). In caso contrario, eliminalo e aggiungilo nuovamente con l'impostazione corretta.
Solo modulo batteria
- Gli avvisi di batteria scarica vengono visualizzati nell'app Hue
- Il contatto accidentale con i cavi può causare il lampeggiamento: normale durante l'installazione
Solo interruttore cablato
- Sfarfallio → controlla il tipo di lampada, i requisiti di carico e la compatibilità
Per ulteriori domande, contatta il nostro team di assistenza clienti.