Guida completa per le soluzioni Hue da parete

Philips Hue offre quattro prodotti da incasso a parete progettati per offrirti un controllo flessibile e intelligente sulla tua configurazione di illuminazione. Anche se possono sembrare simili, ognuno funziona in modo diverso a seconda del tipo di luci e del cablaggio disponibile in casa.

Questa guida spiega tutti e quattro i prodotti, li confronta e fornisce i dettagli necessari su installazione, compatibilità e risoluzione dei problemi.

 

1. Moduli di illuminazione intelligente (due versioni)

Questi moduli funzionano con Philips Hue e altre luci intelligenti Zigbee e consentono di controllarle tramite l'interruttore a parete esistente senza interrompere l'alimentazione delle lampade.

1A. Modulo interruttore a parete cablato (versione cablata)

Rendi raggiungibili le luci Hue. Rendi intelligente il tuo attuale interruttore a parete in modo che possa controllare le scene di illuminazione Hue, le stanze/zone e le automazioni mantenendo sempre alimentate le lampade intelligenti.

Caratteristiche principali

  • Funziona con Hue e altre luci intelligenti Zigbee compatibili
  • Richiede uno Hue Bridge
  • Funziona con interruttori a bilanciere, a levetta e a pulsante
  • Si installa una volta, non è necessario sostituire la batteria
  • Richiede un filo neutro

Note di compatibilità

Non compatibile con:

  • Dimmer rotativi esistenti
  • Piastre combinate con presa/interruttore della luce
  • Luci non intelligenti

Punti salienti dell'installazione

  • Richiede il cablaggio alla scatola a parete:

O 1-2x Cavo di carico (dipende se interruttore a pulsante singolo o doppio)

o  Filo neutro

o  2 cavi di linea

  • Connettore a 5 terminali a innesto incluso nella confezione per mantenere la rete elettrica collegata

Dimensione del cavo e lunghezza di spelatura adatte per il connettore di giunzione fornito:

· Sezione trasversale del conduttore: solido: da 0,75 a 4 mm²

· Lunghezza spelata del conduttore: 11 mm

  • Segui l'onboarding nell'app Hue

1B. Modulo interruttore a parete alimentato a batteria (versione batteria)

Offre gli stessi vantaggi del controllo intelligente della luce della versione cablata senza richiedere un filo neutro.

Caratteristiche principali

  • Alimentato a batteria (nessun cablaggio richiesto), tipo di batteria CR2450
  • Funziona con Hue e altre luci intelligenti Zigbee
  • Richiede uno Hue Bridge
  • Durata della batteria: almeno 5 anni (avviso di batteria scarica visualizzato nell'app Hue)

Note di compatibilità

  • Funziona con interruttori a bilanciere, a levetta e a pulsante
  • Non compatibile con interruttori con dimmer integrati o placche combinate presa/interruttore
  • Funziona con configurazioni di interruttori a 2/3 vie (se anche gli altri interruttori sono collegati ai moduli)

Punti salienti dell'installazione

  • Non è necessario il cablaggio neutro (compatibile con il cablaggio presente nel muro)
  •  Spegni sempre l'interruttore automatico prima di qualsiasi intervento elettrico, inclusa la rimozione dell'interruttore
  • Usa il connettore a pressione in dotazione per mantenere l'alimentazione delle lampade intelligenti
  • Non estendere i cavi inclusi
  • Il modulo potrebbe lampeggiare se i fili si toccano durante l'installazione: questo è normale
  • Completa l'installazione fisica prima di aggiungerla all'app Hue

2. Interruttore cablato (due versioni On/Off o Dimmer) – per luci non intelligenti

Un prodotto progettato per le lampade tradizionali, trasformandole in luci intelligenti controllabili nell'ecosistema Hue.

Aggiunge il controllo on/off o il controllo di attenuazione alle luci non intelligenti.

Caratteristiche principali

  • Versione On/Off → per luci a intensità non regolabile
  • Versione dimmer → per luci a intensità regolabile
  • Supporto Bluetooth (limitato, controlla qui)
  • Compatibile con Matter (come luce)
  • Disponibile nelle versioni a 1 o 2 canali (solo on/off):

1 canale serve a controllare un gruppo di luci (interruttore singolo), mentre 2 canali servono a controllare 2 gruppi di luci in modo indipendente (interruttore doppio), tramite l'interruttore stesso o l'app Hue. Ad esempio, con un interruttore doppio, un interruttore controlla le luci del soggiorno, mentre l'altro controlla le luci della sala da pranzo. Il Dimmer Switch cablato è attualmente disponibile per 1 canale.

Note di compatibilità

Non destinato a:

  • Combinazione di diversi tipi di carico sullo stesso interruttore cablato
  • Meccanismi di Dimmer Switch rotativi

Cablaggio richiesto

  • Interruttore on/off → richiede filo neutro
  • Dimmer Switch → funziona con o senza filo neutro (filo neutro preferito: in assenza di filo neutro, la luce è meno luminosa e alcune lampadine LED potrebbero non funzionare correttamente, pertanto potrebbe essere necessario un condensatore di bypass.)

Comportamento di oscuramento

  • Bilanciere → non è possibile attenuare le luci con il metodo tradizionale. Tuttavia, puoi regolare la luminosità mediante l'app Hue e configurare le scene in modo che abbiano livelli di luminosità diversi, affinché sia possibile abbassare le luci premendo l'interruttore per attivare le scene.
  • Pulsante a pressione → supporta l'attenuazione tramite pressione prolungata
  • Funziona solo con le lampade a intensità regolabile

Punti salienti dell'installazione

  • Non è necessario un connettore a pressione
  • Interruttore on/off (1 canale)/Dimmer Switch (1 canale)

o   1 cavo di carico

o   1 filo neutro

o   1 interruttore

  • on/off per cavo di linea (2 canali)

o   2 cavi di carico

o   1 filo neutro

o   1 cavo di linea

La dimensione del filo e la lunghezza della striscia adatte per i morsetti:

· Sezione trasversale del conduttore: Solido: da 0,75 a 2,5 mm²

· Lunghezza spelata del conduttore: 9 … 10 mm

3. Panoramica comparativa

 

Modulo interruttore a parete a batteria (luci intelligenti)

Modulo interruttore a parete cablato (luci intelligenti)

Modulo interruttore a parete cablato (luci non intelligenti)

 

Luci supportate

Hue e altre luci intelligenti Zigbee

Hue e altre luci intelligenti Zigbee

Luci tradizionali*

È necessario il Bridge

 No. (Senza un bridge, la funzionalità è limitata. Controlla qui)

Cablaggio

Non è richiesto alcun filo neutro

Cablato, filo neutro richiesto

 

Cablato on/off: filo neutro richiesto

Dimmer cablato: funziona con o senza filo neutro (filo neutro consigliato)

Fonte di alimentazione

Batteria (oltre 5 anni)

Rete elettrica

Rete elettrica

Compatibilità interruttori

Bilanciere, interruttore, pulsante a pressione

Cambio scena

Passa ciclicamente attraverso fino a 3 scene assegnate entro intervalli di 3 secondi

Regolabile

Pressione prolungata del pulsante; scene

Pressione prolungata del pulsante; scene

Dipende dalla versione e dal tipo di lampada

Supporto Matter

No, solo tramite Bridge

No, solo tramite Bridge

Sì (come una luce)

Bluetooth

No

No

Sì (limitato)

Canali

Non applicabile

Non applicabile

1 o 2 canali (on/off), 1 canale (dimmer)

Dimensioni

43 × 38 × 10 mm

41 × 37 × 15 mm

41 × 37 × 17 mm

Video di istruzioni

[COLLEGAMENTO]

[COLLEGAMENTO]

 canale (dimmer)

1 canale (on/off)

2 canali (on/off)

Guida all'installazione

[COLLEGAMENTO]

[COLLEGAMENTO]

 canale (dimmer)

1 canale (on/off)

2 canali (on/off)

Note applicative per gli installatori

[COLLEGAMENTO]

[COLLEGAMENTO]

[COLLEGAMENTO]

Requisiti di carico:

* Il modulo interruttore on/off è compatibile con:

·       Sorgente luminosa LED (fino a 400 W)

· Lampade a incandescenza (fino a 6A)

· Lampade fluorescenti (fino a 6A)

·       Convertitore elettronico step-down per lampade a incandescenza a bassissima tensione (fino a 6 A)

E non può essere utilizzato con motori o impianti di riscaldamento

Mentre il modulo Dimmer Switch è compatibile con:

·       Sorgenti luminose LED HV (taglio di fase finale: 5… 200 W; taglio di fase iniziale: 5... 20 W );

·       Lampade a incandescenza/alogene HV (taglio di fase finale: 20… 200 W; taglio di fase iniziale: 20... 150 W );

·       Convertitore elettronico step-down per lampade a incandescenza a bassissima tensione/alogene (taglio di fase finale: 5… 200 W; taglio di fase iniziale: 5… 20 W)

E non può essere utilizzato con lampade fluorescenti/trasformatori a nucleo di ferro con lampade a incandescenza/alogene a bassa tensione/motori o impianti di riscaldamento.

4. Prima dell'acquisto/installazione:

  • Esamina il modo in cui è installato l'interruttore della luce per assicurarti che il modulo interruttore a parete cablato funzioni con il tipo di interruttore della luce che possiedi.
  • Per le versioni in cui è necessario un filo neutro per l'installazione, ti consigliamo di controllare in anticipo la cassetta di giunzione. Se nella cassetta non è presente un filo neutro, in alcuni Paesi è possibile trovare un'altra cassetta di giunzione nel soffitto, dove potrebbe essere presente il filo neutro.
  • Nessun filo neutro disponibile? Quindi scegli una delle seguenti opzioni:

o   Per lampade non intelligenti: usa un dimmer cablato che funzioni con o senza filo neutro oppure sostituisci la lampada con le luci intelligenti Hue

o   Per le lampade intelligenti: utilizza un interruttore o un dimmer alimentato a batteria anziché uno cablato.

  • Assicurati che ci sia abbastanza spazio nella scatola elettrica per poter inserire il modulo dell'interruttore a parete cablato.

5. Suggerimenti per l'installazione: (per tutti i tipi)

  • Spegni l'interruttore automatico
  • Assicurati che nessuno ripristini l'alimentazione durante l'installazione
  • Copri i fili elettrici sotto tensione
  • Scatta una foto del cablaggio esistente
  • Abbina le posizioni dei cavi come indicato nella guida
  • Nel caso in cui un filo venga inserito nel terminale sbagliato del modulo, esiste un modo per scollegare il filo dal terminale. Inserisci un cacciavite nella fessure e spingi leggermente per liberare il filo.
  • I dispositivi elettrici devono essere installati e collegati solo da elettrotecnici qualificati. Le normative locali potrebbero vietare di lavorare sui cavi elettrici senza l'intervento di un professionista. Per informazioni, consulta le autorità locali o un elettricista.
  • Avvia l'app Hue per scansionare il codice QR, che puoi trovare sul prodotto e nel manuale. Per l'integrazione, segui le istruzioni ivi riportate . È anche possibile accedere a un video tutorial che mostra l'installazione passo dopo passo. Una volta completata l'installazione cablata, puoi tornare all'app Hue e continuare la configurazione.

6. Quale prodotto dovresti scegliere?

Scegli il modulo interruttore a parete cablato se:

  • Utilizzi Hue e altre luci intelligenti Zigbee
  • Preferisci un'installazione permanente cablata, senza la necessità di sostituire una batteria in futuro

Scegli il modulo interruttore a parete alimentato a batteria se:

  • Utilizzi Hue e altre luci intelligenti Zigbee
  • Non disponi di un filo neutro
  • Vuoi un'installazione più semplice

Scegli l'interruttore cablato (On/Off o Dimmer) se:

  • Utilizzi luci non intelligenti e desideri rendere intelligenti le luci e gli interruttori esistenti
  • Desideri il supporto Matter o il backup Bluetooth
  • Desideri controllare luci intelligenti e luci non intelligenti insieme in modo fluido nell'ecosistema Hue utilizzando un'unica app

7. Risoluzione dei problemi

Se il dispositivo non è raggiungibile o non funziona:

  1. Verifica i passaggi di installazione
  2. Assicurati che l'interruttore sia spento prima del cablaggio e che sia nuovamente acceso al termine dell'installazione
  3. Verifica che i fili siano completamente inseriti nei connettori
  4. Controlla l'attività dei pulsanti nell'app Hue:
    Cerca nella stanza assegnata o in Impostazioni > Dispositivi > Interruttori. Se i pulsanti premuti non vengono visualizzati, potrebbe esserci un problema di connessione wireless.
  5. Controlla le integrazioni di terze parti:
    Assicurati che nessuna app di terze parti o integrazione di partner stia sovrascrivendo le impostazioni di Hue.
  6. Reimposta il dispositivo nell'app:
    Reimposta il dispositivo per riconfigurarlo senza rimetterlo in funzione completamente.
  7. Rimuovi e aggiungi nuovamente l'interruttore:
    Elimina il dispositivo dallo Hue Bridge, quindi aggiungilo di nuovo e configuralo come di consueto.
  8. Conferma il tipo di interruttore:
    Assicurati che il dispositivo sia impostato sul tipo di interruttore corretto (a bilanciere o a pulsante). In caso contrario, eliminalo e aggiungilo nuovamente con l'impostazione corretta.

Solo modulo batteria

  • Gli avvisi di batteria scarica vengono visualizzati nell'app Hue
  • Il contatto accidentale con i cavi può causare il lampeggiamento: normale durante l'installazione

Solo interruttore cablato

  • Sfarfallio → controlla il tipo di lampada, i requisiti di carico e la compatibilità

Per ulteriori domande, contatta il nostro team di assistenza clienti.

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