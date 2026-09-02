2026년 3월 4일
홈 엔터테인먼트 환경을 업그레이드하려고 할 때, 먼저 TV에 최적의 백라이트를 고려하게 될 수 있습니다. 이는 매우 획기적인 변화로 이어질 수 있는 추가 요소 중 하나로, 놓치기 쉽습니다. TV 설치 환경에 가장 적합한 백라이트를 선택하면 몰입감이 크게 향상되어 평범한 영화를 보는 공간이 영화관 수준의 특별한 이벤트로 바뀔 수 있습니다.
2026년 3월 4일
홈 엔터테인먼트 환경을 업그레이드하려고 할 때, 먼저 TV에 최적의 백라이트를 고려하게 될 수 있습니다. 이는 매우 획기적인 변화로 이어질 수 있는 추가 요소 중 하나로, 놓치기 쉽습니다. TV 설치 환경에 가장 적합한 백라이트를 선택하면 몰입감이 크게 향상되어 평범한 영화를 보는 공간이 영화관 수준의 특별한 이벤트로 바뀔 수 있습니다.
백라이트 또는 바이어스 조명은 단순한 미적 요소를 넘어 홈시어터에 혁신적인 변화를 가져오는 요소입니다. 화면 뒤에 광원을 배치하면 세 가지 주요 측면에서 시청 경험을 크게 향상시킬 수 있습니다.
눈의 피로 감소: 일정한 조명 수준을 제공하여 밝은 화면과 어두운 벽 사이에서 눈이 계속 적응하지 않도록 합니다.
명암비 향상: 조명이 화면 속 검은색을 더 깊게 보이게 하고 색상을 더 생동감 있게 만듭니다.
분위기 확장: 화면의 색상이 방 안으로 확장되어 실제 디스플레이보다 훨씬 넓은 시청 공간을 만들어줍니다.
기본 LED 스트립이 단일 고정 색상만 제공하는 반면, Philips Hue 스트립 조명은 지능적이고 반응형 기술을 통해 TV 애호가들에게 최고의 LED 백라이트 경험을 선사합니다. Philips Hue 엔터테인먼트 조명은 단순히 화면 뒤에 있는 것이 아니라 화면과 완전히 연동되어 함께 반응합니다.
첨단 Chromasync™ 기술을 사용해 Hue 조명은 화면의 색상을 실시간으로 정밀하게 모방합니다. 축구 경기장의 초록색이든 수중 다큐멘터리의 짙은 파란색이든, 조명은 즉시 반응하여 유리에서 벽으로 자연스러운 시각적 흐름을 만들어냅니다.
￦329,000
￦278,000
￦149,000
￦362,900
￦181,000
￦298,500
￦373,500
￦234,300
게이머들에게 TV에 가장 적합한 LED 백라이트는 반응 속도가 빨라야 합니다. Philips Hue Play HDMI Sync Box와 페어링하면 조명이 모든 폭발이나 환경 변화에 전혀 느껴지지 않는 지연 없이 즉각적으로 반응합니다. 이렇게 주변 시야가 형성되어 게임 세계에 더 깊이 몰입할 수 있습니다.
영화 애호가라면 Hue Gradient 제품에 탑재된 RGBICWW 기술의 혜택을 누릴 수 있습니다. 일반 스트립과 달리, 이 제품은 여러 색상의 빛을 동시에 표현하여 TV 화면의 다양한 구역과 완벽하게 맞춰져 진정한 스마트 거실 조명 솔루션을 제공합니다.
조명 세팅은 단순히 시각적 요소만을 위한 것이 아니며 사운드스케이프의 일부가 될 수 있습니다. Philips Hue를 이용하면 스마트 조명이 좋아하는 음악의 리듬에 완벽한 조화를 이루며 깜빡이고, 밝아지며, 색상이 변합니다. 이 모든 것이 Hue 앱에서 한 번의 탭으로 가능합니다.
파티를 열든 플레이리스트와 함께 휴식을 취하든, 조명은 비트에 맞춰 춤추며 당신의 거실을 다감각적인 환경으로 바꿔줍니다. 이 몰입감을 실현하기 위해, 시스템은 영화와 게임과 동기화되는 동일한 지능형 기술을 사용하여, 스네어 드럼 소리나 베이스 드롭을 하나도 놓치지 않고 공간의 분위기에 반영되도록 보장합니다.
￦277,000
￦202,000
￦109,000
￦590,000
TV 시청용 백라이트를 선택할 때 다음 세 가지 요소를 고려하세요.
TV에 최적화된 최고의 LED 백라이트를 찾고 계시다면 Hue Play gradient lightstrip의 크기 안내를 참고하세요.
|TV 크기
|추천 제품
|55"-60"
|Play gradient 스트립 조명 55인치
|65"~70"
|Play gradient 스트립 조명 65인치
|75"+
|Play gradient 스트립 조명 75인치
눈의 피로를 간단히 줄이거나 궁극의 홈시어터 분위기를 만들고 싶다면, TV용 전용 백라이트를 추가하는 것은 혁신적인 변화입니다. Philips Hue와 같은 스마트 시스템을 선택하면 단순히 조명을 추가하는 것이 아니라, 엔터테인먼트에 새로운 차원을 더하게 됩니다.
게이밍룸 조명 아이디어를 살펴보고 TV에서 방 전체로 환상적인 분위기를 확장하는 방법을 알아보세요.