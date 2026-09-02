TV 백라이트가 무엇인지 궁금하시다면, 두 가지 다른 기술을 구분하는 것이 중요합니다. TV의 내부 백라이트는 패널 내부에 있는 LED 배열로, 화면을 표시합니다.

하지만 홈 데코와 엔터테인먼트 분야에서는 "백라이트"('바이어스 조명'이라고도 함)가 TV 뒤에 설치된 조명을 의미합니다. 이 조명들은 벽에 빛을 투사하여 TV 경험을 향상시키고 눈 건강에 도움을 줍니다.