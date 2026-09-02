게이밍룸에 들어서는 순간, 마치 다른 세계에 발을 들여놓는 기분이 들어야 합니다. 어두운 던전을 탐험하든 네온사인으로 빛나는 도시를 질주하든, 또는 친구들과 전술 습격을 조율하든, 어떤 분위기 속에 있느냐가 어떤 경험을 하는지 결정합니다.

조명은 평범한 책상 셋업을 전문가급 배틀스테이션으로 탈바꿈시키는 핵심 요소입니다. 단순히 키보드를 보는 것만이 아니라, 깊이감, 분위기, 집중력을 좌우합니다. 이 가이드에서는 빛을 활용해 눈의 피로를 줄이고 인테리어를 돋보이게 하면서 게임에 제대로 몰입할 수 있는 최상의 방법을 알아봅니다.