Philips Hue 스타터 키트에는 상자에서 바로 꺼내 smart 조명을 사용하기 시작하는 데 필요한 모든 것이 들어 있습니다.

Philips Hue smart bulb 또는 조명 1개 이상

Hue Bridge(또는 Bridge Pro)

전원 어댑터와 이더넷 케이블

경우에 따라 dimmer switch 같은 smart 액세서리가 들어 있을 수도 있습니다

smart 조명과 Hue Bridge의 조합은 자동화, 집 밖에서의 제어, 주요 스마트 홈 플랫폼과의 호환성을 포함한 Philips Hue의 모든 기능을 활용할 수 있게 해줍니다.

단순히 전구를 넘어 Hue 생태계가 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하려면 smart 조명 시스템에 대한 Philips Hue 가이드를 참조하세요.