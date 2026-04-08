2단계: "일출" 자동화를 생성합니다.

1. Hue 앱을 열고 → "루틴" → "내 루틴" → "루틴 추가"를 선택하세요.

2. "깨우기"를 선택하고 사용할 기기(예: 트와일라잇 램프 또는 선택한 Hue 조명)를 선택하세요.

3. 알람이 울리기 20~30분 전으로 시작 시간을 설정하세요(예: 오전 6시).

4. 밝기를 점진적으로 높이는 방식을 선택하세요. 처음에는 약 5%로 시작하여 기상 시점에는 약 50%까지 올리는 것이 좋습니다.

5. 색 전환을 선택합니다: 예) 따뜻한 호박색 → 부드러운 백색광 → 시원한 주광.

6. 루틴을 침실 조명과 연결하세요 . 저장하고 활성화하세요.

3단계: 음색을 선택하세요

같은 루틴에서 색 팔레트를 선택합니다: 따뜻한 호박색에서 시작해 기상 시간에 부드러운 백색광이나 주광색으로 전환합니다. Smart 시스템의 경우 음성 통합 기능("Alexa, 좋은 아침")을 추가할 수 있습니다.

4단계: '취침(Go to sleep)' 루틴을 추가합니다

1. Hue 앱에서 '루틴(Routines)'으로 가서 '취침(Go to sleep)'을 선택합니다.

2. 트리거 시간을 설정하세요(예: 오후 10시 30분).

3. 서서히 어두워지는 효과를 선택하세요. 15분 동안 밝기가 10%로 줄어든 후 완전히 꺼집니다.

4. 서서히 긴장 풀라는 신호를 보내기 위해 따뜻한 빨강/호박색을 선택합니다.

5. 침실 조명에 연결하고 일시 중지/건너뛰기 로직(예: 아직 잠들지 않고 독서 중인 경우 건너뛰기)을 설정합니다.