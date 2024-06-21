Cadeaus voor Vaderdag: slimme lampen voor elke soort vader

Cadeaus voor Vaderdag: slimme lampen voor elke soort vader

Als ze een helpende hand nodig hebben, een schouder om op uit te huilen of gewoon wat vaderlijk advies kunnen kinderen altijd op hun vader rekenen. Geef hem deze Vaderdag daarom een slim cadeau om de waardering van het hele gezin te tonen.

De dagelijkse verantwoordelijkheden van alle vaders lijken op elkaar: gebroken fietsen (of harten!) repareren, de gek uithangen of gewoon de kinderen 's ochtends verzorgen. Toch zijn geen twee vaders precies hetzelfde.

Dus waarom zou je niet een paar slimme cadeaus voor je vader zoeken waarmee je laat zien dat je hem echt "snapt"? Stem het perfecte Philips Hue-cadeau af op zijn persoonlijkheidstype om zijn systeem uit te breiden of hem op weg te helpen. Ben jij zelf vader? Stuur deze lijst dan naar je dierbaren om inspiratie op te doen voor slimme cadeaus voor Vaderdag.

Slimme cadeaus voor de georganiseerde vader

's Ochtends vroeg opstaan en iedereen op tijd de deur uit krijgen is geen eenvoudige taak, maar vaders doen het met een glimlach op hun gezicht. Maak zijn ochtenden een beetje makkelijker met een Philips Hue White and color ambiance starterset - een geweldig cadeau voor slimme woningen, om hem op weg te helpen met slimme verlichting.

Met de starterset kan hij ontwaakautomatiseringen instellen voor zichzelf en voor de kinderen, zodat iedereen geleidelijk wakker wordt met licht in plaats van met een loeiend alarm. Dat is voor iedereen een rustiger en positiever begin van de dag. Het bevat ook het lichtrecept Energie, met een heldere en koele lichtinstelling die iedereen elke dag wakker maakt met precies de juiste hoeveelheid energie.

Tip: slimme verlichting van Philips Hue biedt ook stembediening, waardoor de ochtenden voor elke ouder nog makkelijker worden. In plaats van naar de lichtschakelaar te zoeken, kan een vader gewoon "Zet Energie aan in de keuken" zeggen tegen zijn telefoon of smart home assistent, zoals Amazon Alexa, Google Assistant of Siri. Met een spraakcommando wordt niet alleen het licht direct ingeschakeld, maar kan het ook worden ingesteld op de perfecte kleur en helderheid.

Een vader die slimme lampen van Philips Hue gebruikt in de keuken om de ochtendroutine te vereenvoudigen

Slimme cadeaus voor de vader die graag mensen entertaint

Wat zegt de ene lamp tegen de andere? Je bent schitterend!

Zelfs als je ze al tien keer eerder hebt gehoord, zijn de grappen van je vader altijd grappig. Hij probeert tenslotte alleen maar de kinderen aan het lachen te krijgen. De volgende keer dat hij een grap maakt, klaag je niet, maar zet je hem in de schijnwerpers als de persoonlijke komiek van het gezin.

Een draagbare slimme Hue Go lamp kan de perfecte rekwisiet zijn in bij zijn volgende grappen. Hij kan de lampen bedienen vanaf zijn telefoon of een ander mobiel apparaat en ze aan en uit laten gaan of van kleur laten veranderen terwijl een nietsvermoedend familielid zich afvraagt wat er aan de hand is.

En als hij het niet druk heeft met grappen uithalen met de kinderen kan hij een Hue Go gebruiken om de sfeer van zijn volgende feestje thuis te verbeteren, of hij nu een intiem etentje organiseert of de barbecue aansteekt.

Slimme cadeaus voor de vader die graag dingen repareert

Vaders kunnen alles repareren wat er gerepareerd moet worden, van de versnellingsbak van de auto tot gebroken tienerharten. Zorg ervoor dat je vader weet dat zijn vaardigheden als Mr. Fix-It gewaardeerd worden door hem nog iets leukers te geven om aan te sleutelen: slimme verlichting.

Slimme verlichting van Philips Hue is moeiteloos te installeren, dus je vader zal het geweldig vinden om zijn slimme verlichtingssysteem te installeren en overal in huis Hue bewegingssensoren en lightstrips te plaatsen, zowel binnen als buiten.

Als hij een man cave heeft, kan hij deze ruimte uitrusten met de slimme verlichting die hij wil. Als hij meer van het buitenleven houdt, geef je hem een cadeau waar hij in de achtertuin van kan genieten: de Philips Hue Lily XL spot. Laat hem de tuin verlichten in miljoenen kleuren en bewonder het dan vanaf de door hem gekozen

plaats: van achter het raam in de woonkamer of op de veranda na een dag hard werken.

Slimme cadeaus voor de vader die graag ontspant

Is er voor vaders een betere manier om 's avonds tot rust te komen dan op de bank te kruipen voor een filmavond als de kleintjes eenmaal slapen? Met de Hue lightstrip kan hij de perfecte sfeer bepalen voor zijn favoriete films. Hij kan zelfs een lichtscène instellen die past bij elke actiefilm, komedie of drama die hij kiest door alleen zijn stem te gebruiken. Het enige wat hij hoeft te doen is het aan zijn slimme woningassistent te vragen.

Tip: als je vader meer een gamer is dan een filmfanaat, geef je hem een cadeau dat zijn game-ervaring zal verbeteren. Met de Philips Hue Play HDMI sync box kan hij elke HDMI-gamingconsole verbinden, ook de PlayStation en Xbox, met Philips Hue lampen, zodat alle gamingacties terug te zien zijn in het licht.

Een vader geniet van een meeslepende game-ervaring met slimme Philips Hue lampen
Terug naar alle artikelen
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay