Slimme LED-lampen

Nieuw
Hue Play vloerlamp groot
RGBWWIC-technologie
Chromasync kleurafstemming
Eenvoudig plaatsen
Sync via tv-app of sync box
De huidige prijs is € 149,99
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Signe gradient vloerlamp
White
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 339,99
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Signe gradient vloerlamp
Zwart
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 339,99
Exclusive
Hue Go draagbare tafellamp speciale editie
Werkt binnen en buiten
Bediening via Bluetooth
Exclusief verkrijgbaar in de Philips Hue Shop
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 169,99
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Draagbare Go accentverlichting
Geïntegreerde LED en batterij
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 99,99
Exclusief
Zwarte Twilight Sleep and wake-up light
ColorCast-technologie
Dubbele lichtbron
Activeer de slaapmodus met één druk op de knop.
Ultralaag dimmen
De huidige prijs is € 284,99
Nieuw
Hue Play vloerlamp compact
RGBWWIC-technologie
Chromasync kleurafstemming
Eenvoudig plaatsen
Sync via tv-app of sync box
De huidige prijs is € 139,99
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Play tafellamp, 2-pack
2-pack
Geïntegreerde LED-lamp
Zwart
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 149,99
Iris tafellamp
Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 119,99
Nieuw
Hue Play tafellamp
RGBWWIC-technologie
Chromasync kleurafstemming
Eenvoudig plaatsen
Sync via tv-app of sync box
De huidige prijs is € 79,99
Play tafellamp, 2-pack
2-pack
Geïntegreerde LED-lamp
Wit
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 149,99
Flourish tafellamp
Instelbaar wit en gekleurd licht
A60 lamp van 1100 lumen meegeleverd
Bediening via onze app of met je stem
Compatibel met Zigbee en Matter
De huidige prijs is € 159,99
Play tafellamp, enkelpak
Enkelpak
Geïntegreerde LED-lamp
Zwart
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 84,99
Play gradient light buis groot
Geschikt voor tv's van 60 inch of groter
Wordt geleverd met voedingsbron
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist
De huidige prijs is € 229,99
Signe gradient tafellamp
White
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 224,99
Hue Play wall washer
ColorCast technologie
1035 lumen
Hoogte x breedte: 15,7 x 9,1 cm
Matzwart
De huidige prijs is € 209,99
Hue Play wall washer
ColorCast technologie
1035 lumen
Hoogte x breedte: 15,7 x 9,1 cm
mat wit
De huidige prijs is € 209,99
Iris goudkleur special edition
Geïntegreerde LED
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 149,99
Play tafellamp uitbreidingsset
Uitbreidingsset, 1-pack
Geïntegreerde LED-lamp
Zwart
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 69,99
Iris tafellamp
Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 119,99
Play tafellamp uitbreidingsset
Uitbreidingsset, 1-pack
Geïntegreerde LED-lamp
Wit
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 69,99
Exclusief
Lightguide ellipsvormige lamp + 3D-geprinte koepelvormige lampvoet (zwart)
Inclusief Lightguide lamp
Inclusief 3D-geprinte lampvoet
Naadloze pasvorm tussen lamp en lampvoet
Gemaakt van gerecyclede materialen
De huidige prijs is € 164,99
Exclusief
Lightguide bolvormige lamp (G125) + 3D-geprinte kegelvormige lampvoet (zandkleur)
Inclusief Lightguide lamp
Inclusief 3D-geprinte lampvoet
Naadloze aansluiting tussen lamp en voet I Gemaakt van gerecycled materiaal
Matte afwerking in zandkleur
De huidige prijs is € 164,99
Exclusief
Lightguide bolvormige lamp (G125) + 3D-geprinte kegelvormige lampvoet (saliegroen)
Inclusief Lightguide lamp
Inclusief 3D-geprinte lampvoet
Naadloze pasvorm tussen lamp en lampvoet
Gemaakt van gerecyclede materialen
De huidige prijs is € 164,99