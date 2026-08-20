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Slimme LED-lampen

Tafel-, vloer-, nachtkastje- of draagbare lamp — waar je ook een lamp nodig hebt, wij hebben er een voor je. Onze slimme LED-lampen combineren modern design met de kracht van het Hue-ecosysteem. Stel de sfeer in, synchroniseer met je entertainment en bestuur alles via de Hue-app of je stemassistent.

61 producten
Nieuw
Close-up van de voorkant van Hue Play vloerlamp groot

Hue Play vloerlamp groot

RGBWWIC-technologie
Chromasync kleurafstemming
Eenvoudig plaatsen
Sync via tv-app of sync box
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Close-up van de voorkant van Signe gradient vloerlamp

Signe gradient vloerlamp

White
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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Close-up van de voorkant van Signe gradient vloerlamp

Signe gradient vloerlamp

Zwart
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
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Exclusive
Close-up van de voorkant van Hue Go draagbare tafellamp speciale editie

Hue Go draagbare tafellamp speciale editie

Werkt binnen en buiten
Bediening via Bluetooth
Exclusief verkrijgbaar in de Philips Hue Shop
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Close-up van de voorkant van Draagbare Go accentverlichting

Draagbare Go accentverlichting

Geïntegreerde LED en batterij
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
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Exclusief
Close-up van de voorkant van Zwarte Twilight Sleep and wake-up light

Zwarte Twilight Sleep and wake-up light

ColorCast-technologie
Dubbele lichtbron
Activeer de slaapmodus met één druk op de knop.
Ultralaag dimmen
Nieuw
Close-up van de voorkant van Hue Play vloerlamp compact

Hue Play vloerlamp compact

RGBWWIC-technologie
Chromasync kleurafstemming
Eenvoudig plaatsen
Sync via tv-app of sync box
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Close-up van de voorkant van Play tafellamp, 2-pack

Play tafellamp, 2-pack

2-pack
Geïntegreerde LED-lamp
Zwart
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Iris tafellamp

Iris tafellamp

Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Nieuw
Close-up van de voorkant van Hue Play tafellamp

Hue Play tafellamp

RGBWWIC-technologie
Chromasync kleurafstemming
Eenvoudig plaatsen
Sync via tv-app of sync box
Close-up van de voorkant van Play tafellamp, 2-pack

Play tafellamp, 2-pack

2-pack
Geïntegreerde LED-lamp
Wit
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Flourish tafellamp

Flourish tafellamp

Instelbaar wit en gekleurd licht
A60 lamp van 1100 lumen meegeleverd
Bediening via onze app of met je stem
Compatibel met Zigbee en Matter
Close-up van de voorkant van Play tafellamp, enkelpak

Play tafellamp, enkelpak

Enkelpak
Geïntegreerde LED-lamp
Zwart
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Play gradient light buis groot

Play gradient light buis groot

Geschikt voor tv's van 60 inch of groter
Wordt geleverd met voedingsbron
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist
Close-up van de voorkant van Signe gradient tafellamp

Signe gradient tafellamp

White
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Close-up van de voorkant van Hue Play wall washer

Hue Play wall washer

ColorCast technologie
1035 lumen
Hoogte x breedte: 15,7 x 9,1 cm
Matzwart
Close-up van de voorkant van Hue Play wall washer

Hue Play wall washer

ColorCast technologie
1035 lumen
Hoogte x breedte: 15,7 x 9,1 cm
mat wit
Close-up van de voorkant van Iris goudkleur special edition

Iris goudkleur special edition

Geïntegreerde LED
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Close-up van de voorkant van Play tafellamp uitbreidingsset

Play tafellamp uitbreidingsset

Uitbreidingsset, 1-pack
Geïntegreerde LED-lamp
Zwart
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Iris tafellamp

Iris tafellamp

Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Close-up van de voorkant van Play tafellamp uitbreidingsset

Play tafellamp uitbreidingsset

Uitbreidingsset, 1-pack
Geïntegreerde LED-lamp
Wit
Slimme bediening met Hue Bridge*
Exclusief
Close-up van de voorkant van Lightguide ellipsvormige lamp + 3D-geprinte koepelvormige lampvoet (zwart)

Lightguide ellipsvormige lamp + 3D-geprinte koepelvormige lampvoet (zwart)

Inclusief Lightguide lamp
Inclusief 3D-geprinte lampvoet
Naadloze pasvorm tussen lamp en lampvoet
Gemaakt van gerecyclede materialen
Exclusief
Close-up van de voorkant van Lightguide bolvormige lamp (G125) + 3D-geprinte kegelvormige lampvoet (zandkleur)

Lightguide bolvormige lamp (G125) + 3D-geprinte kegelvormige lampvoet (zandkleur)

Inclusief Lightguide lamp
Inclusief 3D-geprinte lampvoet
Naadloze aansluiting tussen lamp en voet I Gemaakt van gerecycled materiaal
Matte afwerking in zandkleur
Exclusief
Close-up van de voorkant van Lightguide bolvormige lamp (G125) + 3D-geprinte kegelvormige lampvoet (saliegroen)

Lightguide bolvormige lamp (G125) + 3D-geprinte kegelvormige lampvoet (saliegroen)

Inclusief Lightguide lamp
Inclusief 3D-geprinte lampvoet
Naadloze pasvorm tussen lamp en lampvoet
Gemaakt van gerecyclede materialen
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Gids voor slimme LED-lampen

Heb ik een slimme hub nodig om slimme LED-lampen te gebruiken?

Kan ik meerdere slimme LED-lampen groeperen?

Heb ik een speciale dimmer switch nodig om slimme LED-lampen te dimmen?

Wat zijn de beste LED-lampen die slimme technologie combineren met hoogwaardige designesthetiek voor het interieur?

Zijn LED-lampen dimbaar?

Wat zijn de beste lampen voor een moderne woning?

Wat zijn de beste lampen voor een rustiek interieur?

Zijn er stijlvolle of moderne lampen die verbinding maken met luidsprekers?

Kan ik mijn lamp bedienen met mijn smartphone of spraakopdrachten?

Wat zijn de beste slimme lampen voor instelbare helderheid?

Lees meer over lampen

Voordelen van slimme LED-lampen

Ideeën voor slaapkamerverlichting

Ontdek ideeën voor rustgevende slaapkamerverlichting met gelaagde verlichting, inspiratie voor nachtlampjes en kalmerende kleuren voor een goede nachtrust met Philips Hue slimme verlichting.
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