Slimme LED-verlichting voor binnen

Perifo cilinderspot
5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
De huidige prijs is € 129,99
Perifo cilinder hanglamp
5,2 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Snoer omhoog en omlaag
De huidige prijs is € 159,99
Perifo rail van 1,5 m
1,5 meter
Voor 8 spots/hanglampen
Voor 1 grote lichtbuis of lichtbalk
De huidige prijs is € 94,99
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Synchroniseert lampen met tv-content: 8K bij 60 Hz en 4K bij 120 Hz
HDMI 2.1-gecertificeerd
Eén op één kleurensynchronisatie met de content op je scherm
Koppel tot 10 Philips Hue lampen
De huidige prijs is € 349,99
Perifo cilinderspot
5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
De huidige prijs is € 129,99
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Signe gradient vloerlamp
White
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 339,99
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Signe gradient vloerlamp
Zwart
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 339,99
Perifo rail van 1 m
1 meter
Voor 5 spots/hanglampen
Voor 1 kleine lichtbuis
De huidige prijs is € 74,99
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Bridge
Ondersteuning voor 50 lampen en 12 accessoires
Geschikt voor Hue Sync
Voor integratie van verlichting en beveiliging
Geavanceerde encryptie
De huidige prijs is € 79,99
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Hue Motion sensor
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren
De huidige prijs is € 44,99
Exclusief
Perifo lichtbalk
29 Watt
95 cm op een rail
Tot 2050 lumen
Perfect voor grotere ruimten
De huidige prijs is € 199,99
Perifo plafond 100 W, voeding met 2 lichtpunten
Ontworpen voor het plafond
Verbinding tussen twee rails
Werkt op elektriciteit
Tot 100 Watt vermogen
De huidige prijs is € 109,99
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Flux lightstrip 3 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen
De huidige prijs is € 79,99
Play gradient lightstrip 55 inch
Geschikt voor tv's van 55” tot 60"
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist
De huidige prijs is € 209,99
OmniGlow lightstrip 3 m
2700 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
De huidige prijs is € 149,99
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1-pack G125 E27 Globe met zichtbare gloeidraad
Warm- tot koelwit
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 57,99
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Flux lightstrip 10 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
De huidige prijs is € 199,99
Perifo plafond 100 W, voeding met 1 lichtpunt
Ontworpen voor het plafond
Verbinden met het einde van de rail
Werkt op elektriciteit
Tot 100 Watt vermogen
De huidige prijs is € 109,99
Exclusive
Hue Go draagbare tafellamp speciale editie
Werkt binnen en buiten
Bediening via Bluetooth
Exclusief verkrijgbaar in de Philips Hue Shop
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 169,99
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Ensis hanglamp
Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 489,99
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Smart-stekker
Voeg elke lamp toe aan je Hue-systeem
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 39,99
Perifo rail van 1 m
1 meter
Voor 5 spots/hanglampen
Voor 1 kleine lichtbuis
De huidige prijs is € 74,99
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Kogellamp - E14 slimme lamp - (2-pack)
Wit en gekleurd licht
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 109,99
Nieuw
Bedrade wandschakelaarmodule voor slimme lampen (2-pack)
Zorgt dat je Hue lampen altijd bereikbaar blijven
Maakt bestaande schakelaars slim
Bedien lampen, kamers, zones
Geen batterij nodig
De huidige prijs is € 79,99