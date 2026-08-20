Toegepaste filters
Alle producten Starterkits (22) LED-Lampen (116) LED Strips (58) Beveiliging (36)

Prijs

Buitenpadverlichting

Verlicht de weg met slimme buitenpadverlichting. Deze slimme buitenlampen, ontworpen voor wandelpaden, opritten, terrassen en tuinpaden, combineren een elegante vormgeving met duurzame, weerbestendige prestaties.

10 producten
Nieuw
Close-up van de voorkant van Lucca sokkellamp

Lucca sokkellamp

Wit en gekleurd licht
1100 lumen
Bediening via onze app of met je stem
Compatibel met Matter
Close-up van de voorkant van Impress buitenlamp op sokkel

Impress buitenlamp op sokkel

Bedraad
Matzwarte afwerking
400 x 100 mm
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Impress sokkellamp (laagspanning)

Impress sokkellamp (laagspanning)

Laagspanning
Matzwarte afwerking
400 x 100 mm
Voedingsunit apart verkrijgbaar
Close-up van de voorkant van Calla sokkellamp

Calla sokkellamp

Laagspanning
Roestvrij staal
104 x 252 mm
Voedingsunit apart verkrijgbaar
Close-up van de voorkant van Calla sokkellamp

Calla sokkellamp

Laagspanning
Matzwarte afwerking
104 x 402 mm
Voedingsunit apart verkrijgbaar
Close-up van de voorkant van Turaco sokkellamp

Turaco sokkellamp

Wit en gekleurd licht
1100 lumen
Bediening via onze app of met je stem
Compatibel met Matter
Sale
Close-up van de voorkant van Tuar sokkellamp

Tuar sokkellamp

Inclusief E27 LED-lamp
Warmwit licht (2700 K)
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Calla sokkellamp

Calla sokkellamp

Laagspanning
Matzwarte afwerking
105 x 252 mm
Voedingsunit apart verkrijgbaar
Close-up van de voorkant van Econic sokkellamp

Econic sokkellamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Nyro sokkellamp

Nyro sokkellamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
1-10 van 10

Gids voor padverlichting:

Hoe ver moet ik padverlichting langs mijn pad uit elkaar plaatsen?

Zijn decoratieve padlampen duurzaam genoeg om zware weersomstandigheden te doorstaan?

Hoe kies ik de juiste stijl padverlichting voor mijn buitenruimte?

Welke padverlichting zijn het meest elegant voor een modern terras?

Hoe kies ik de beste padverlichting voor mijn tuin?

Wat is de beste bewegingsgestuurde padverlichting voor buiten?

Zijn er energiezuinige opties voor padverlichting?

Wat zijn de voordelen van Philips Hue buitenpadverlichting?

Kan ik padverlichting zelf installeren of heb ik professionele hulp nodig?

Biedt Philips Hue padverlichting op zonne-energie aan, of is een laagspanningssysteem een betere keuze voor tuinverlichting?

Lees meer over padverlichting

Ideeën voor buitenverlichting met padverlichting

Ideeën voor LED-verlichting voor buiten voor elke ruimte

Ontdek inspirerende ideeën voor buitenverlichting voor tuinen, paden, muren, balkons en meer. Creëer sfeer, veiligheid en stijl met slimme buitenverlichting.
Gids voor beveiligingsverlichting

Handleiding voor beveiligingsverlichting

Ontvang gedetailleerde informatie over hoe jij je in en rondom je huis veiliger voelt door middel van beveiligingslampen.
Tips voor het gebruik van Philips Hue bewegingssensoren

Zo gebruik je bewegingssensoren voor slimme verlichting

Ontdek de voordelen van het gebruik van bewegingssensoren met je slimme verlichtingssysteem, zodat je veilig en gemakkelijk door het huis kunt navigeren.
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay