Play gradient lightstrip 55 inch
Geschikt voor tv's van 55” tot 60"
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist
De huidige prijs is € 209,99
Play gradient lightstrip 65 inch
Geschikt voor tv's van 65” tot 70"
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist
De huidige prijs is € 229,99
Play gradient lightstrip 75 inch
Geschikt voor tv's van 75” of groter
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist
De huidige prijs is € 259,99
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