Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 14 m
Lichtsnoer van 14 m
20 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen
De huidige prijs is € 229,99
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Flux lightstrip 3 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen
De huidige prijs is € 79,99
Play gradient lightstrip 55 inch
Geschikt voor tv's van 55” tot 60"
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist
De huidige prijs is € 209,99
OmniGlow lightstrip 3 m
2700 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
De huidige prijs is € 149,99
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Flux lightstrip 10 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
De huidige prijs is € 199,99
Neon lightstrip voor buiten 3 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1100 lumen
De huidige prijs is € 149,99
Hue Festavia lichtsnoer voor buiten met bolvormige lampen 21 m verlenging
Lichtsnoerverlenging van 21 m
30 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen
De huidige prijs is € 269,99
Festavia lichtslinger 8 meter 100 LED lampjes
Creëer een kleurverloop
100 slimme, gekleurde LED's
Kabel van 8 m
Voor binnen en buiten gebruik
De huidige prijs is € 124,99
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Flux lightstrip 6 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
De huidige prijs is € 129,99
Play gradient lightstrip 65 inch
Geschikt voor tv's van 65” tot 70"
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist
De huidige prijs is € 229,99
Nieuw
OmniGlow LED-strip voor buiten - 10 m
Uniform OmniGlow-kleurverloop
Chromasync precisie in kleuren
Ultrahelder, echt wit licht
Knip op maat voor elke ruimte
De huidige prijs is € 54,99
Flux ultraheldere lightstrip 5 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Ultrahelder, echt wit licht
4800 lumen
De huidige prijs is € 159,99
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Flux lightstrip 4 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1600 lumen
De huidige prijs is € 89,99
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Verlenging voor Hue Flux strip 10 m
10 meter verlengstrip
Eenvoudige installatie
Helder, echt wit licht
Chromasync™ precision color
De huidige prijs is € 199,99
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Flux lightstrip 5 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
De huidige prijs is € 109,99
OmniGlow lightstrip 5 m
4500 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
De huidige prijs is € 199,99
Flux ultraheldere lightstrip 3 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Ultrahelder, echt wit licht
2900 lumen
De huidige prijs is € 109,99
OmniGlow lightstrip 10 m
4500 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
De huidige prijs is € 349,99
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Flux lightstrip voor buiten 6 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
3000 lumen
De huidige prijs is € 179,99
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Flux lightstrip voor buiten 10 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
3000 lumen
De huidige prijs is € 269,99
Flux ultraheldere lightstrip 10 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Ultrahelder, echt wit licht
6000 lumen
De huidige prijs is € 269,99
Hue Flux hoekconnector 4-pack
2 stukken LED Strip koppelen
Verbinding in een hoek van 90 graden
Zorgt voor consistente verlichting
DIY-vriendelijk
De huidige prijs is € 19,99
Hue Festavia lichtsnoer voor buiten met bolvormige lampen 14 m verlenging
Lichtsnoerverlenging van 14 m
20 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen
De huidige prijs is € 199,99
Create a starter kit
Neon lightstrip voor buiten 5 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1100 lumen
De huidige prijs is € 209,99