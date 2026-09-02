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Decoratieve lampen

Breng sfeer in elke kamer met decoratieve strips en lichtsnoeren. Transformeer je ruimte met aanpasbare helderheid, kleuren en lichtscènes. Creëer de perfecte sfeer om te ontspannen, gasten te ontvangen of voor het dagelijks leven.

70 producten
Close-up van de voorkant van Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 14 m

Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 14 m

Lichtsnoer van 14 m
20 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen
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Close-up van de voorkant van Flux lightstrip 3 m

Flux lightstrip 3 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen
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Close-up van de voorkant van Play gradient lightstrip 55 inch

Play gradient lightstrip 55 inch

Geschikt voor tv's van 55” tot 60"
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist
Close-up van de voorkant van OmniGlow lightstrip 3 m

OmniGlow lightstrip 3 m

2700 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
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Close-up van de voorkant van Flux lightstrip 10 m

Flux lightstrip 10 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
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Close-up van de voorkant van Neon lightstrip voor buiten 3 m

Neon lightstrip voor buiten 3 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1100 lumen
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Close-up van de voorkant van Hue Festavia lichtsnoer voor buiten met bolvormige lampen 21 m verlenging

Hue Festavia lichtsnoer voor buiten met bolvormige lampen 21 m verlenging

Lichtsnoerverlenging van 21 m
30 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen
Close-up van de voorkant van Festavia lichtslinger 8 meter 100 LED lampjes

Festavia lichtslinger 8 meter 100 LED lampjes

Creëer een kleurverloop
100 slimme, gekleurde LED's
Kabel van 8 m
Voor binnen en buiten gebruik
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Close-up van de voorkant van Flux lightstrip 6 m

Flux lightstrip 6 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
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Close-up van de voorkant van Play gradient lightstrip 65 inch

Play gradient lightstrip 65 inch

Geschikt voor tv's van 65” tot 70"
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist
Nieuw
Close-up van de voorkant van OmniGlow LED-strip voor buiten - 10 m

OmniGlow LED-strip voor buiten - 10 m

Uniform OmniGlow-kleurverloop
Chromasync precisie in kleuren
Ultrahelder, echt wit licht
Knip op maat voor elke ruimte
Close-up van de voorkant van Flux ultraheldere lightstrip 5 m

Flux ultraheldere lightstrip 5 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Ultrahelder, echt wit licht
4800 lumen
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Close-up van de voorkant van Flux lightstrip 4 m

Flux lightstrip 4 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1600 lumen
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Close-up van de voorkant van Verlenging voor Hue Flux strip 10 m

Verlenging voor Hue Flux strip 10 m

10 meter verlengstrip
Eenvoudige installatie
Helder, echt wit licht
Chromasync™ precision color
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Close-up van de voorkant van Flux lightstrip 5 m

Flux lightstrip 5 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
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Close-up van de voorkant van OmniGlow lightstrip 5 m

OmniGlow lightstrip 5 m

4500 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
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Close-up van de voorkant van Flux ultraheldere lightstrip 3 m

Flux ultraheldere lightstrip 3 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Ultrahelder, echt wit licht
2900 lumen
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Close-up van de voorkant van OmniGlow lightstrip 10 m

OmniGlow lightstrip 10 m

4500 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
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Close-up van de voorkant van Flux lightstrip voor buiten 6 m

Flux lightstrip voor buiten 6 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
3000 lumen
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Close-up van de voorkant van Flux lightstrip voor buiten 10 m

Flux lightstrip voor buiten 10 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
3000 lumen
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Close-up van de voorkant van Flux ultraheldere lightstrip 10 m

Flux ultraheldere lightstrip 10 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Ultrahelder, echt wit licht
6000 lumen
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Close-up van de voorkant van Hue Flux hoekconnector 4-pack

Hue Flux hoekconnector 4-pack

2 stukken LED Strip koppelen
Verbinding in een hoek van 90 graden
Zorgt voor consistente verlichting
DIY-vriendelijk
Close-up van de voorkant van Hue Festavia lichtsnoer voor buiten met bolvormige lampen 14 m verlenging

Hue Festavia lichtsnoer voor buiten met bolvormige lampen 14 m verlenging

Lichtsnoerverlenging van 14 m
20 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen
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Close-up van de voorkant van Neon lightstrip voor buiten 5 m

Neon lightstrip voor buiten 5 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1100 lumen
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Hoe kies ik de juiste decoratieve verlichting die past bij de stijl van mijn kamer?

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