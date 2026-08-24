Slimme lichtschakelaars

Create a starter kit
Bridge
Ondersteuning voor 50 lampen en 12 accessoires
Geschikt voor Hue Sync
Voor integratie van verlichting en beveiliging
Geavanceerde encryptie
De huidige prijs is € 79,99
Create a starter kit
Dimmer switch (nieuwste model)
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
De huidige prijs is € 21,99
Nieuw
Bedrade wandschakelaarmodule voor slimme lampen (2-pack)
Zorgt dat je Hue lampen altijd bereikbaar blijven
Maakt bestaande schakelaars slim
Bedien lampen, kamers, zones
Geen batterij nodig
De huidige prijs is € 79,99
Nieuw
Bedrade aan-uitschakelaar (1-kanaals) voor niet-slimme lampen
Voeg niet-slimme lampen toe aan Hue
App- en spraakbesturing
Geen batterij nodig
Krijg toegang tot nog meer met een Bridge
De huidige prijs is € 49,99
Smart-knop
Werkt op batterijen
45 mm
Mat ontwerp
Magnetisch of met beugel te bevestigen
De huidige prijs is € 21,99
Tap dial switch
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
De huidige prijs is € 49,99
Tap dial switch
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
De huidige prijs is € 49,99
Create a starter kit
Philips Hue wandschakelaarmodule 2-pack
Te monteren achter bestaande lichtschakelaar
Aangepaste lichtscène selectie
Bedien je Hue lampen met je bestaande schakelaar
Hue Bridge vereist
De huidige prijs is € 89,99
Exclusief
Hue Tap Switch Mini Wit
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
De huidige prijs is € 49,99
Nieuw
Bedrade dimmer switch voor niet-slimme lampen
Voeg dimbare niet-slimme lampen toe aan Hue
App- en spraakbesturing
Geen batterij nodig
Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge
De huidige prijs is € 59,99
Nieuw
Bedrade aan-uitschakelaar (2-kanaals) voor niet-slimme lampen
Voeg niet-slimme lampen toe aan Hue
App- en spraakbesturing
Geen batterij nodig
Krijg toegang tot nog meer met een Bridge
De huidige prijs is € 54,99
Nieuw
Bedrade wandschakelaarmodule voor slimme lampen (1-pack)
Zorgt dat je Hue lampen altijd bereikbaar blijven
Maakt bestaande schakelaars slim
Bedien lampen, kamers, zones
Geen batterij nodig
De huidige prijs is € 44,99
Exclusief
Hue Tap Switch Mini Zwart
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
De huidige prijs is € 49,99
Philips Hue wandschakelaarmodule
Te monteren achter bestaande lichtschakelaar
Aangepaste lichtscène selectie
Bedien je Hue lampen met je bestaande schakelaar
De huidige prijs is € 49,99
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