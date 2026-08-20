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Slimme armaturen

Maak je installatie compleet met lampen die voor elke kamer zijn ontworpen. Van pendellampen en plafondverlichting tot wandarmaturen: alle lampen integreren naadloos met de Hue-app, waardoor je overal in huis volledige controle hebt.

345 producten
Close-up van de voorkant van Perifo cilinderspot

Perifo cilinderspot

5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
Close-up van de voorkant van Perifo cilinder hanglamp

Perifo cilinder hanglamp

5,2 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Snoer omhoog en omlaag
Close-up van de voorkant van Perifo rail van 1,5 m

Perifo rail van 1,5 m

1,5 meter
Voor 8 spots/hanglampen
Voor 1 grote lichtbuis of lichtbalk
Close-up van de voorkant van Perifo cilinderspot

Perifo cilinderspot

5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
Close-up van de voorkant van Fugato 2-lichts spotbalk

Fugato 2-lichts spotbalk

Inclusief GU10 LED-lamp
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg de Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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Close-up van de voorkant van Lily buitenspotlamp

Lily buitenspotlamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - basiseenheid
Slimme bediening met Hue Bridge*
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Close-up van de voorkant van Resonate muurlamp

Resonate muurlamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
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Close-up van de voorkant van Lily XL tuinspot

Lily XL tuinspot

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - uitbreiding
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Perifo rail van 1 m

Perifo rail van 1 m

1 meter
Voor 5 spots/hanglampen
Voor 1 kleine lichtbuis
Exclusief
Close-up van de voorkant van Perifo lichtbalk

Perifo lichtbalk

29 Watt
95 cm op een rail
Tot 2050 lumen
Perfect voor grotere ruimten
Close-up van de voorkant van Perifo plafond 100 W, voeding met 2 lichtpunten

Perifo plafond 100 W, voeding met 2 lichtpunten

Ontworpen voor het plafond
Verbinding tussen twee rails
Werkt op elektriciteit
Tot 100 Watt vermogen
Close-up van de voorkant van Pillar spotlamp

Pillar spotlamp

Inclusief GU10 LED-lamp
Bluetooth bediening via app
Inclusief Hue Dimmer switch
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Close-up van de voorkant van Perifo plafond 100 W, voeding met 1 lichtpunt

Perifo plafond 100 W, voeding met 1 lichtpunt

Ontworpen voor het plafond
Verbinden met het einde van de rail
Werkt op elektriciteit
Tot 100 Watt vermogen
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Close-up van de voorkant van Ensis hanglamp

Ensis hanglamp

Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Close-up van de voorkant van Perifo rail van 1 m

Perifo rail van 1 m

1 meter
Voor 5 spots/hanglampen
Voor 1 kleine lichtbuis
Close-up van de voorkant van Dymera wandlamp voor binnen en buiten

Dymera wandlamp voor binnen en buiten

Wit en gekleurd licht
Bedien elke lamp afzonderlijk
Bediening met app of stem
Voeg een Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Close-up van de voorkant van Tento rond WCA LED-plafondpaneel 29,1 cm zwart

Tento rond WCA LED-plafondpaneel 29,1 cm zwart

Subtiele opwaartse gloed
⌀29,1 cm
Tot 2250 lumen
Kunststof profiel
Close-up van de voorkant van Aurelle, rechthoekig, paneellamp

Aurelle, rechthoekig, paneellamp

Gelijkmatige lichtverdeling
120 x 30 cm
Tot 3750 lumen
Matwit aluminium
Close-up van de voorkant van Welcome verstraler voor buiten

Welcome verstraler voor buiten

Geïntegreerde LED
Warmwit licht (2700 K)
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Discover verstraler voor buiten

Discover verstraler voor buiten

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
Exclusief
Close-up van de voorkant van Perifo lichtbalk

Perifo lichtbalk

29 Watt
95 cm op een rail
Tot 2050 lumen
Perfect voor grotere ruimten
Close-up van de voorkant van Impress buitenwandlamp

Impress buitenwandlamp

Bedraad
Matzwarte afwerking
240 x 190 mm
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Perifo plafond 100 W, voeding met 2 lichtpunten

Perifo plafond 100 W, voeding met 2 lichtpunten

Ontworpen voor het plafond
Verbinding tussen twee rails
Werkt op elektriciteit
Tot 100 Watt vermogen
Close-up van de voorkant van Enrave extra grote plafondlamp

Enrave extra grote plafondlamp

Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Inclusief Hue Dimmer switch
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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Gids voor slimme armaturen:

Wat is het verschil tussen een slim armatuur en een slimme lamp?

Vertragen slimme armaturen mijn wifi thuis?

Welke verschillende stijlen lampenarmaturen zijn er verkrijgbaar?

Wat zijn de beste armaturen voor moderne woonkamers?

Hoe kies ik de juiste lamp voor mijn slaapkamer?

Waar kan ik hoogwaardige cilinderlampen vinden?

Waar kan ik hoogwaardige lampen voor mijn bibliotheek vinden?

Hoe kan ik een Philips Hue-armatuur installeren?

Meer informatie over lampen

Energie-efficiëntie van slimme LED-lampen

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Doe inspiratie op voor de beste verlichting voor je sportruimte thuis, ontdek welke mogelijkheden er zijn en waar je deze lampen het beste kunt plaatsen.
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