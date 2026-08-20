Slimme armaturen

Perifo cilinderspot
5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
De huidige prijs is € 129,99
Perifo cilinder hanglamp
5,2 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Snoer omhoog en omlaag
De huidige prijs is € 159,99
Perifo rail van 1,5 m
1,5 meter
Voor 8 spots/hanglampen
Voor 1 grote lichtbuis of lichtbalk
De huidige prijs is € 94,99
Perifo cilinderspot
5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
De huidige prijs is € 129,99
Fugato 2-lichts spotbalk
Inclusief GU10 LED-lamp
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg de Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 189,99
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Lily buitenspotlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - basiseenheid
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 359,99
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Resonate muurlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 169,99
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Lily XL tuinspot
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - uitbreiding
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 169,99
Perifo rail van 1 m
1 meter
Voor 5 spots/hanglampen
Voor 1 kleine lichtbuis
De huidige prijs is € 74,99
Exclusief
Perifo lichtbalk
29 Watt
95 cm op een rail
Tot 2050 lumen
Perfect voor grotere ruimten
De huidige prijs is € 199,99
Perifo plafond 100 W, voeding met 2 lichtpunten
Ontworpen voor het plafond
Verbinding tussen twee rails
Werkt op elektriciteit
Tot 100 Watt vermogen
De huidige prijs is € 109,99
Pillar spotlamp
Inclusief GU10 LED-lamp
Bluetooth bediening via app
Inclusief Hue Dimmer switch
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 99,99
Perifo plafond 100 W, voeding met 1 lichtpunt
Ontworpen voor het plafond
Verbinden met het einde van de rail
Werkt op elektriciteit
Tot 100 Watt vermogen
De huidige prijs is € 109,99
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Ensis hanglamp
Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 489,99
Perifo rail van 1 m
1 meter
Voor 5 spots/hanglampen
Voor 1 kleine lichtbuis
De huidige prijs is € 74,99
Dymera wandlamp voor binnen en buiten
Wit en gekleurd licht
Bedien elke lamp afzonderlijk
Bediening met app of stem
Voeg een Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 229,99
Tento rond WCA LED-plafondpaneel 29,1 cm zwart
Subtiele opwaartse gloed
⌀29,1 cm
Tot 2250 lumen
Kunststof profiel
De huidige prijs is € 109,99
Aurelle, rechthoekig, paneellamp
Gelijkmatige lichtverdeling
120 x 30 cm
Tot 3750 lumen
Matwit aluminium
De huidige prijs is € 209,99
Welcome verstraler voor buiten
Geïntegreerde LED
Warmwit licht (2700 K)
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 169,99
Discover verstraler voor buiten
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 209,99
Exclusief
Perifo lichtbalk
29 Watt
95 cm op een rail
Tot 2050 lumen
Perfect voor grotere ruimten
De huidige prijs is € 199,99
Impress buitenwandlamp
Bedraad
Matzwarte afwerking
240 x 190 mm
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 179,99
Perifo plafond 100 W, voeding met 2 lichtpunten
Ontworpen voor het plafond
Verbinding tussen twee rails
Werkt op elektriciteit
Tot 100 Watt vermogen
De huidige prijs is € 109,99
Enrave extra grote plafondlamp
Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Inclusief Hue Dimmer switch
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 329,99