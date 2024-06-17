Hoe creëer ik de beste make-upverlichting

Hoe creëer ik de beste make-upverlichting

10 november 2023

Licht kan je beste vriend of je grootste vijand zijn bij het aanbrengen van make-up. Als de ruimte te donker of te helder verlicht is, gebruik je al snel de verkeerde kleuren. 

De verkeerde kleur foundation op je gezicht? Dat overkomt jou niet meer met deze tips voor de juiste make-upverlichting.

Zet je make-uptafel op een plek met natuurlijk licht 

Doe je jouw make-up op in een kamer met een raam, waar voldoende natuurlijk zonlicht doorheen naar binnen komt? Zet je tafel en spiegel dan voor het raam, niet ernaast of ertegenover. Als je jouw tafel op een andere plek neerzet, krijg je schaduwen en die leiden tot oneffenheden in de kleuren.

Als je geen ideale positie hebt voor je make-upspiegel kun je het raam het beste bedekken met gordijnen of rolgordijnen als het licht niet goed is. Alhoewel natuurlijk licht flatterend is, is het beter om dit te vervangen met kunstlicht, zodat je niet de strijd hoeft aan te gaan met schaduwen.

Gebruik de juiste lamp voor je make-upverlichting 

Als je make-upruimte niet beschikt over het ideale natuurlijke licht, dan is kunstlicht de beste oplossing. Maar om de juiste lampen te vinden (gloeilampen, TL-lampen, ledlampen), heb je wat handvaten nodig.

Gloeilampen worden het meest gebruikt. Deze geven niet alleen warmte af (niemand wil gesmolten make-up en een zweterig gezicht, maar ze hebben ook een vaste kleur en temperatuur. Gloeilampen verspreiden warmwit licht en zijn ideaal voor het aanbrengen van make-up, maar ze zijn niet milieuvriendelijk en de kosten op lange termijn kunnen hoog zijn.

Vrouw die in een Philips Hue Adore badkamerspiegel kijkt

Fluorescerende lampen zijn uiteraard het minst flatteus om je make-up bij aan te brengen. Ze zijn de doorn in het oog van elke visagist, omdat ze oneffenheden benadrukken en je beste eigenschappen verhullen.

LED-lampen komen als overduidelijke winnaar uit de bus. Ze zijn energiezuinig, dimbaar en verlichten je gezicht helder genoeg en op gelijkmatige wijze. Wil je een nog betere keuze? Ga dan voor slimme LED-lampen en pas ze aan van warm tot koelwit licht (zoals de serie White ambiance van Philips Hue) en creëer precies de juiste verhouding tussen licht en helderheid die je nodig hebt.

Lampen voor make-upspiegellampen

Als je een Hollywood-spiegel of een make-upspiegel met één rij lampen aan de bovenkant wilt, is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je de juiste lampen hebt.

Er zijn vier zaken waar je aan moet denken bij jouw keuze voor de juiste spiegellampen:

Warmte: als je veel lampen hebt, moet je ervoor zorgen dat ze niet te veel warmte afgeven. Anders smelt je make-up en eindig je met een zweterig gezicht.

Helderheid: een lamp die te fel is kan slechter zijn dan een zwakke lamp. Je kijkt direct in de richting van de lichtbron, dus deze moet helder genoeg zijn om te kijken zonder dat je je ogen ermee beschadigt. 

Kleur: Zachtwit licht, dat tegen het koele aan zit, is ideaal voor het aanbrengen van make-up. Omdat natuurlijk daglicht het beste licht is, is een lamp met deze kleur de beste keus.

Energie-efficiëntie: een grote make-upspiegel met ingebouwde lampen, gebruikt uiteraard ook meer energie dan één enkele lamp. 

LED komt ook daarin weer als beste uit de bus. Ze geven geen warmte af, kunnen makkelijk gedimd worden, bieden een groot aantal kleuren en zijn energiezuiniger, vooral de slimme lampen.

Philips Hue Adore spiegel boven een wastafel in een badkamer

Positioneer je ledlampen voor het aanbrengen van je make-up

Net zoals je jouw make-uptafel voor een raam zet, plaats je de ledlampen voor het aanbrengen van make-up recht voor je gezicht. Zo heb je een gelijke lichtverdeling en heb je de minste kans op schaduwen. Als je een plafondlamp hebt, zoals in de meeste ruimtes, kun je die beter uitzetten als je jouw make-up aanbrengt. Gebruik alleen de lampen die je bij je make-uptafel hebt geplaatst. 

Helder idee: bespaar tijd op het installeren van al die lampen en gebruik in plaats daarvan de Adore-make-upspiegel. Dan heb je geen lamp meer nodig en heb je in plaats daarvan een naadloze ring met warm tot koelwit licht.

Meerdere lampen voor je make-upverlichting

Als je lampen gebruikt, is het type licht afhankelijk van de ruimte die je boven of naast je spiegel hebt. De beste plek voor de lichtbron is op gezichtsniveau, omdat je schaduwen krijgt als de lampen lager of hoger hangen.

Een lamp op je make-uptafel is de ideale keuze als je geen geïntegreerde lampen hebt in je spiegel. Met een verstelbare kop kun je het licht precies richten op de plek waar je het nodig hebt en schaduwen voorkomen.

Overweeg eens om twee lampen te plaatsen als je gebruik maakt van een standaard lamp. Zet er een voor je en een naast je, zodat het licht gelijkmatiger over je gezicht valt. Als je geen ruimte hebt voor lampen op je spiegel, kies dan voor een vloerlamp met een lichtbron op gezichtsniveau.

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