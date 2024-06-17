Als je een Hollywood-spiegel of een make-upspiegel met één rij lampen aan de bovenkant wilt, is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je de juiste lampen hebt.

Er zijn vier zaken waar je aan moet denken bij jouw keuze voor de juiste spiegellampen:

Warmte: als je veel lampen hebt, moet je ervoor zorgen dat ze niet te veel warmte afgeven. Anders smelt je make-up en eindig je met een zweterig gezicht.

Helderheid: een lamp die te fel is kan slechter zijn dan een zwakke lamp. Je kijkt direct in de richting van de lichtbron, dus deze moet helder genoeg zijn om te kijken zonder dat je je ogen ermee beschadigt.

Kleur: Zachtwit licht, dat tegen het koele aan zit, is ideaal voor het aanbrengen van make-up. Omdat natuurlijk daglicht het beste licht is, is een lamp met deze kleur de beste keus.

Energie-efficiëntie: een grote make-upspiegel met ingebouwde lampen, gebruikt uiteraard ook meer energie dan één enkele lamp.

LED komt ook daarin weer als beste uit de bus. Ze geven geen warmte af, kunnen makkelijk gedimd worden, bieden een groot aantal kleuren en zijn energiezuiniger, vooral de slimme lampen.