12 september 2023
Ontdek het verschil tussen de Philips Hue MR16-lamp en de GU10-lamp, welke je moet kiezen en hoe je de lamp kunt gebruiken in je woning.
MR16- versus GU10-lampen
Deze twee superhelden op het gebied van verlichting zijn compact en geschikt om het licht precies op de gewenste plek te laten schijnen. Maar wat is nu het verschil tussen MR16- en GU10-lampen?
MR16- en GU10-lampen zijn technisch gezien allebei MR16-lampen. Maar de een heeft een fitting van het type GU10 en de ander een lampfitting van het type GU5.3. Deze laatste staat nu bekend als een 'MR16-lamp'. De lamp met de GU10-fitting wordt vaak aangeduid als een 'GU10-lamp'. Hier refereren we aan de twee lampen als MR16 en GU10.
MR, wat staat voor 'multifaceted refractor', refereert aan de vorm en het ontwerp van de bovenkant van de lamp. Het getal na MR refereert aan de diameter van de lamp, in termen van achtsten van een inch. De 16-betekent in dit geval dat de bol 16/8 inch (of 2 inch (5 cm)) in diameter is.
GU, wat staat voor 'general use', oftewel 'algemeen gebruik', refereert naar de fitting van de lamp. Het cijfer na GU staat voor de ruimte tussen de pinnen. GU10 heeft een afstand van 10 mm, bij de GU5.3 is dit 5,3 mm.
Tegenwoordig worden MR16- en GU10-lampen veel gebruikt in keukens, gangen en woonkamers, meestal als onderdeel van railverlichting, in spotjes of in ingebouwde plafondverlichting.
Maakt het dus uit welke lamp je gebruikt? Op het eerste gezicht lijken de twee lampen identiek, maar het is toch belangrijk om de juiste te kiezen.
Wat is een MR16-lamp?
Veel bestaande MR16-lampen zijn halogeenlampen, die ouder en minder energiezuinig zijn dan LED-lampen. Als je oudere spotjes of railverlichting hebt met halogeenlampen is het mogelijk dat dit MR16-fittingen zijn. Als je goed kijkt, zie je dat MR16-lampen een 2-pins fitting van 12 Volt hebben, twee dunne pinnen die je in kunt drukken.
Een andere manier waarop je kunt bepalen of het om MR16-lampen gaat, is dat deze een transformator van 12 Volt gebruiken. Dit is het fundamentele verschil tussen GU10- en MR16-lampen en de belangrijkste factor als je je verlichting thuis wilt upgraden. Een standaard GU10-lamp werkt niet met deze opstelling, daar heb je een MR16 voor nodig.
Upgrade naar slimme MR16-lampen
Als je deze oudere lampen wilt upgraden naar slimme MR16 lampen heeft Philips Hue de oplossing voor je. De nieuwe slimme MR16 lamp is de ideale oplossing voor je bestaande MR16-fittingen. Ze werken op dezelfde lage spanning van 12 V als de standaard MR16-lampen. Je hoeft je bestaande transformator dus niet weg te doen of te vervangen. Kijk hier om te zien met welke transformators de slimme MR16-lampen van Philips Hue compatibel zijn.
Slimme MR16-lampen van Philips Hue zijn even helder als een halogeenlamp van 35 W. Daarom vormen ze de perfecte slimme upgrade voor traditionele lampen (en met gekleurd licht zijn ze zelfs meer dan dat). Ze zijn hetzelfde als elke andere Philips Hue lamp: slim. Voeg ze toe in de Hue app, wijs ze toe aan een Kamer en bedien ze met de app, je stem of met slimme accessoires.
Wat is een GU10-lamp?
In tegenstelling tot MR16-lampen werken GU10's op 230 Volt, dezelfde hoeveelheid als je elektriciteitsnetwerk thuis. Dat betekent dat je geen transformator nodig hebt om het vermogen om te zetten. Slimme GU10-lampen kunnen in hun respectievelijke fittingen gebruikt worden, zoals railverlichting, spotjes en ingebouwde plafondverlichting.
De GU10-lamp van Philips Hue biedt ook alle slimme verlichtingsvoordelen die je verwacht: bediening via de app, automatiseringen en miljoenen lichtkleuren. Je zult zien dat GU10-lampen een beetje kleiner zijn dan MR16-lampen, met een diameter van 50 mm. Ze hebben ook een twist-and-lock fitting, die te herkennen is aan de twee kleine 'voetjes' die de lamp in de juiste positie vergrendelen.
Welke lamp moet je kiezen?
MR16- en GU10-lampen kunnen niet onderling verwisseld worden vanwege hun grootte en vermogensvereisten. Jouw keuze is afhankelijk van je bestaande lampfittingen of de fittingen die je wilt installeren.
Ik heb al MR16-lampen en transformatoren
Kies voor slimme MR16-lampen. Je hoeft alleen maar je bestaande traditionele MR16-lampen te vervangen met MR16 LED-lampen en je kunt ze ook nog slim maken!
Ik heb nog geen fittingen
Dat is afhankelijk van het doel van je lampen. Gebruik GU10-fittingen en lampen voor je plafond, rail of spotjes als je de lampen wilt aansluiten op het standaard netwerk van 230 Volt en geen transformator wilt gebruiken. Transformatoren kunnen extra ruimte innemen, afhankelijk van waar je de lampen installeert.
Als je je zorgen maakt over het vermogen zijn slimme MR16-lampen een goede optie, omdat het vermogen is verlaagd. Of je nu voor MR16- of GU10-lampen kiest, Philips Hue heeft ze allebei. Ze zijn verkrijgbaar in elke lichtkleur die je wilt.