Een veiliger gevoel thuis met slimme sloten van Yale en Philips Hue.
Philips Hue en Yale
Deur op slot, lampen uit
Philips Hue en slimme sloten van Yale werken samen om je sleutelloze toegang tot je huis te bieden en je lampen te bedienen bij het thuiskomen of verlaten van je woning.
Laat je lampen en slot samenwerken
Laat je lampen uitschakelen wanneer de deur op slot gaat of inschakelen wanneer je thuiskomt. Je kunt zelfs toegang tot je sloten van Yale delen met vertrouwde vrienden en familie, zodat zij hetzelfde warme welkom krijgen als jezelf!
Haal slimme sloten van Yale in huis
Blader door het assortiment van slimme sloten van Yale om het slot te vinden dat het beste past bij jouw slimme woning.
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