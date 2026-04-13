OmniGlow buiten herafdichtingskit
De huidige prijs is 9,99 €
De huidige prijs is 9,99 €
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Over de OmniGlow buiten herafdichtingskit
Met de herafdichtingskit voor buiten maak je je OmniGlow LED-strip voor buiten moeiteloos op maat zodat deze perfect in je ruimte past. Nadat je de strip op de gewenste lengte hebt afgeknipt, gebruik je het meegeleverde afdichtmiddel, de eindplug en de eindkap om de strip goed af te dichten en de weerbestendige bescherming te behouden. De kit is speciaal ontworpen voor OmniGlow LED-strips voor buiten en garandeert een nette, professionele afwerking en blijvende betrouwbare prestaties buitenshuis.
- Op maat knipbare aanpassing
- Behoudt weerbestendigheid
- Incl. afdichtmiddel, plug en kap
- Professionele afwerking
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103208071
Design en afwerking
- Materiaal
- Silicone
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103208071
- Nettogewicht
- 0,02 kg
- Brutogewicht
- 0,03 kg
- Hoogte
- 36 mm
- Lengte
- 36 mm
- Breedte
- 72 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004424001
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 5 mm
- Totale lengte
- 12 mm
- Totale breedte
- 12 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Gebruikershandleiding
- Geen handleiding beschikbaar
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar