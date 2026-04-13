OmniGlow buiten herafdichtingskit

Close-up van de voorkant van Accessoire OmniGlow buiten herafdichtingskit
Binnenkort verkrijgbaar

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Over de OmniGlow buiten herafdichtingskit

Met de herafdichtingskit voor buiten maak je je OmniGlow LED-strip voor buiten moeiteloos op maat zodat deze perfect in je ruimte past. Nadat je de strip op de gewenste lengte hebt afgeknipt, gebruik je het meegeleverde afdichtmiddel, de eindplug en de eindkap om de strip goed af te dichten en de weerbestendige bescherming te behouden. De kit is speciaal ontworpen voor OmniGlow LED-strips voor buiten en garandeert een nette, professionele afwerking en blijvende betrouwbare prestaties buitenshuis.

  • Op maat knipbare aanpassing
  • Behoudt weerbestendigheid
  • Incl. afdichtmiddel, plug en kap
  • Professionele afwerking
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