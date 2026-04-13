Philips Hue Muscari wandspot

Nieuw
Close-up van de voorkant van Armaturen voor buitenverlichting Philips Hue Muscari wandspot
Tijdelijk niet op voorraad

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Over de Philips Hue Muscari wandspot

Breng de sfeer van Hue naar buiten! Perfect voor je patio, terras, achtertuin of bij je voordeur. Deze muurlamp voor buiten geeft een gerichte straal van decoratieve kleur of instelbaar licht in warme tot koelwitte tinten. Personaliseer ieder moment — van 'al fresco' dineren tot relaxen onder de sterrenhemel. Schakel over naar helder wit licht wanneer de avond valt en stel het licht in zodat je beter kunt zien en beter je weg kunt vinden. Chromasync garandeert een exacte kleurafstemming over meerdere Hue lampen, voor een naadloos effect. De duurzame, weerbestendige lamp met IP44-beschermingsklasse heeft een Powershield-coating die verkleuring helpt voorkomen. Het subtiele ontwerp past bij alle buitenwanden rond je huis zodat je licht krijgt, precies waar je het nodig hebt. Profiteer van moeiteloze controle — zelfs wanneer je niet thuis bent — aanpassingsmogelijkheden en automatiseringen, met de Hue app en spraakgestuurde assistenten.

  • Instelbaar wit en gekleurd licht
  • Weerbestendig (IP44)
  • PowerShield-coating tegen vlekken
  • Wandmontage
  • Bediening via onze app of met je stem
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