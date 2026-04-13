Zeshoekige wandpanelen starterkit (18 panelen) + Philips Hue wandmodule

389,95 €

Nieuw
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Op voorraad
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Over de Zeshoekige wandpanelen starterkit (18 panelen) + Philips Hue wandmodule

Breng sfeervolle verlichting naar je woonkamer, eetkamer of thuiskantoor met de iconische zeshoekige Nanoleaf-wandpanelen en voeg ze toe aan je Hue-ecosysteem door de meegeleverde Philips Hue wandmodule eenvoudig in een van de panelen te klikken. Dankzij de integratie bedien en personaliseer je de Nanoleaf-panelen samen met je Hue-verlichting in de Hue app. Creëer gepersonaliseerde wandontwerpen en voeg ze toe aan je Hue-lichtscènes en automatiseringen voor een complete verlichtingservaring in de hele ruimte. Of je nu de sfeer bepaalt voor een filmavond of je werkplek energie geeft, je Nanoleaf-panelen profiteren nu van de volledige Hue-ervaring.

  • 18 zeshoekige panelen + Hue wandmodule
  • Bediening via de Hue app en spraakbediening
  • Bedien tot 100 panelen via de Hue app
  • Voeg Nanoleaf toe aan Hue-lichtscènes
  • Creëer een complete verlichtingservaring
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