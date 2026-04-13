Breng sfeervolle verlichting naar je woonkamer, eetkamer of thuiskantoor met de iconische driehoekige Nanoleaf-wandpanelen en voeg ze toe aan je Hue-ecosysteem door de meegeleverde Philips Hue wandmodule eenvoudig in een van de panelen te klikken. Dankzij de integratie bedien en personaliseer je de Nanoleaf-panelen samen met je Hue-verlichting in de Hue app. Creëer gepersonaliseerde wandontwerpen en voeg ze toe aan je Hue-lichtscènes en automatiseringen voor een complete verlichtingservaring in de hele ruimte. Of je nu de sfeer bepaalt voor een filmavond of je werkplek energie geeft, je Nanoleaf-panelen profiteren nu van de volledige Hue-ervaring.



18 driehoekige panelen + Hue wandmodule

Bediening via de Hue app en spraakbediening

Bedien tot 100 panelen via de Hue app

Voeg Nanoleaf toe aan Hue-lichtscènes

Creëer een complete verlichtingservaring